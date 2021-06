Svizzera-Spagna: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 2-7-2021

Dove vedere Svizzera-Spagna, quarti di finale di Euro 2020, venerdì 2 luglio alle 18:00. La partita Svizzera-Spagna sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming su Rai Uno, Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Rai Play, Sky Go e Now Tv.

Poche ore prima di Belgio-Italia, che scenderà in campo alle 21:00 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, andrà in scena, allo Stadio San Pietroburgo – Gazprom Arena di San Pietroburgo, l’altro quarto di finale della parte sinistra del tabellone di Euro 2020 che vedrà opposte la sorprendente Svizzera di Vladimir Petkovic, fresca giustiziera della Francia di Didier Deschamps negli ottavi di finale, e la Spagna di Luis Enrique che ha invece dovuto sudare le famose sette camicie per avere la meglio sulla Croazia di Zlatko Dalić nel primo turno della fase a eliminazione diretta.

Svizzera-Spagna, quarti di finale Euro 2020 02-07-2021.

Le ultime sulle formazioni di Svizzera-Spagna

Per quanto riguarda le formazioni, Petkovic dovrebbe schierare i suoi con un articolato 3-4-2-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Sommer in porta. Davanti a lui, Elvedi, Akanji e Rodriguez. A centrocampo spazio a Mbabu, Freuler, Zakaria e Zuber con Shaqiri ed Embolo sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Seferovic.

Luis Enrique dovrebbe invece optare per il suo consueto 4-3-3. Unai Simon quindi in porta con, a fargli da schermo, Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte e Jordi Alba. Centrocampo a tre con Koke, Busquets e Pedri. In attacco, il tridente formato da Ferran Torres, Morata e Sarabia.

Probabili formazioni Svizzera-Spagna

Svizzera (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Mbabu, Freuler, Zakaria, Zuber; Shaqiri, Embolo; Seferovic.

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Eric Garcia, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Sarabia.

Come vedere Svizzera-Spagna in diretta tv e streaming

Partita: Svizzera-Spagna

Data: venerdì 2 luglio 2021

Orario: 18:00

Canali Tv: Sky Sport Uno, Sky sport Football, Sky Sport 251, Rai Uno

Streaming: Rai Play, Sky Go, Now Tv

Svizzera-Spagna sarà visibile, a partire dalle 18:00, sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251 ed in chiaro su Rai Uno. Via streaming, invece, il match tra svizzeri e spagnoli sarà visibile mediante gli appositi servizi offerti da Sky Go, Now Tv e Rai Play.

Dove ascoltare la radiocronaca di Svizzera-Spagna

La radiocronaca di Svizzera-Spagna sarà disponibile, a partire dalle 18:00, sulle frequenze di Rai Radio Uno.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Svizzera e Spagna sono complessivamente 21 con un bilancio che sorride largamente alle Furie Rosse che guidano la contesa con 16 vittorie a fronte dell’unico successo rossocrociato datato 16 giugno 2010 (1° giornata fase a gironi Mondiali 2010). 4 i pareggi.

