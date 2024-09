Il calciomercato non è stato definitivamente chiuso nella giornata di sabato. Ora subentrano gli svincolati, talvolta di lusso, che possono rappresentare un’occasione d’oro per i club d’Europa.

Svincolati. Se si sono chiuse le operazioni che prevedono il pagamento di un cartellino, per gli svicolati questa caratteristica non è valida. Le formazioni italiane hanno la possibilità d’ingaggiare un ottimo calciatore, anche se vicino al termine della carriera, pagando solo lo stipendio.

I migliori svincolati dopo il 31 agosto

Tra i calciatori rimasti senza contratto, con esperienza e ancora anni da sfruttare per rendere al meglio c’è sicuramente Adrien Rabiot. Tra i motivi che hanno spinto i bianconeri a non rinnovare il contratto al transalpini ci sono state le alte richieste dello stesso. Esose e dovute anche al sostegno della madre-agente. Sicuramente a lui sono interessati diversi club europei, tra cui il Milan. Rossoneri, però, che devono liberare un posto per la lista Champions. Nel caso non dovesse accettare le richieste del calciatore, sullo sfondo sarebbe pronto il Galatasaray.

Svincolati. Altro nome importante, che potrebbe generare un asta per il suo acquisto è Max Hummels. L’ex Borussia Dortmund ha riscosso le attenzioni della Roma. L’operazione potrebbe non avere luogo visto che i giallorossi si sono assicurati le prestazioni di Hermoso nel reparto difensivo..

Tra i nomi senza contratto spicca quello di Anthony Martial. Una punta centrale, ventottenne, che ha ancora dare al pallone, dopo diversi anni vissuti a Manchester, tra le fila dello United. Tra le punte convocate nella nazionale transalpina, sarebbe un’acquisto di valore, anche se il suo monte ingaggi potrebbe scoraggiare diverse squadre. Con la nazionale francese ha vinto la Nations League 2020-21, punta centrale ma all’occorrenza può essere utilizzato come ala destra o sinistra. Tra le sue caratteristiche principali osserviamo la velocità, per la quale viene spesso paragonato ad un altro giocatore del passato, suo connazionale, quale Thierry Henry.

Svincolati. Un altro calciatore talentuoso è sicuramente Memphis Depay. L’olandese, però, ha un punto debole importante e riguarda la sua incostanza di rendimento. Lo ha dimostrato tanto all’Atletico Madrid, quanto con la nazionale agli ultimi europei disputati in Germania. A trent’anni ha ricevuto proposte da formazioni di livello medio quali il Nizza e il Rayo Vallecano. Ma lui ritiene di meritare di più.

Yusuf Yazici è un altro nome che non è stato tanto citato dai media, non ha scaldato i cuori dei tifosi di squadre ambiziose. Un centrocampista offensivo turco, dotato di ottima tecnica individuale, oltre che capacità di tiro verso lo specchio della porta. Non solo sa anche destreggiarsi nel fornire assist ai compagni, grazie alla sua visione di gioco.

Tra gli affari più interessanti, invece, c’è André Gomes, centrocampista portoghese, laureatosi campione d’Europa con la nazionale, dopo cinque anni all’Everton, di cui uno con la maglia del Lilla, è alla ricerca di un’offerta per rilanciarsi. Non è da escludere un suo futuro in MLS.

Svincolati. Nel reparto difensivo è presente un calciatore di esperienza, reduce da uno straordinario periodo al Liverpool sotto la guida di Kloop. SI tratta di Matip, ormai 33enne con una rottura del crociato da tenere in considerazione. Forse per quest’ultima ragione difficilmente troverà una squadra pronta ad accoglierlo.

Dele Alli, un calciatore di talento, ma che ha visto la sua condizione rovinata da una cattiva depressione. Si allena con l’Everton da svincolato, ma con la possibilità di tornare al Tottenham qualora dimostri di essere fisicamente pronto.

Un altro calciatore interessante, in grado di assicurare un certo numero di reti, è Wissam Ben Yedder. Nelle sue esperienze in Ligue 1 e nella Liga ha dimostrato di andare a segno con regolarità. 70 nelle 138 presenze in maglia andalusa, mentre con quella del Monaco 118 reti in in 201 presenze.

