Svezia-Polonia dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 23-6-2021

Dove vedere Svezia-Polonia, terza giornata del Gruppo C di Euro2021, mercoledì 23 giugno alle 18:00. La partita Svezia-Polonia sarà trasmessa in diretta su SKY.

L’ultimo atto del Gruppo C di Euro 2020, offre due partite dall’incalcolabile importanza in un girone che, sorprendentemente, vede tutte e quattro le squadre ancora in lotta per un posto agli ottavi.

Per ora è la Svezia ad avere i favori della classifica essendo, attualmente, la primatista del girone grazie, soprattutto, ad una ferrea difesa che ha permesso ai ragazzi di Andersson di non subire ancora alcun gol. Saranno due i risultati utili per gli svedesi che dovranno affrontare una Polonia forte del pareggio con la Spagna, ma che non ha ancora mostrato una proposta di gioco davvero concreta.

La Polonia di Paulo Sousa può solo vincere se vuole sperare nel passaggio del turno, indipendentemente dal risultato che maturerà nell’altro match tra Spagna e Slovacchia.

Lewandowski e compagni non stanno giocando un Europeo indimenticabile e l’ex allenatore della Fiorentina è sotto accusa per non aver implementato un’identità di gioco ai suoi ragazzi che, a dire il vero, peccato anche dal punto di vista qualitativo rispetto a molte altre selezioni.

La Svezia ha la possibilità, anche in questa competizione, di sorprendere tutti e strappare un biglietto per le fasi finali con quello che apparentemente può sembrare un minimo sforzo ma che ormai è riconosciuta come la vera forza dei gialloblu, ovvero grande fisicità, rispetto della tattica e la bravura di rendere impossibile agli avversari l’avanzata a rete.

Alle 18 di Mercoledì 23 Giugno, si deciderà il passaggio del turno del Gruppo C e le sorprese sono dietro l’angolo.

Le ultime sulle formazioni di Svezia-Polonia

Robert Lewandowski

La Svezia si prepara al match point qualificazione con il classico 4-4-2 ricco di fisicità, ma impreziosito dalla velocità e dalla qualità di Isak che farà coppia con Berg in attacco.

Tra i pali ci sarà, come al solito, l’ex Roma, Robin Olsen con Lustig e Augustinsson schierati come terzini, mentre Lindelof e Danielson prenderanno posto al centro della difesa.

Saranno Olsson ed Ekdal a reggere il centrocampo con Larsson e Forsberg che partiranno dagli esterni per creare superiorità.

La Polonia di Paulo Sousa, invece, ha solo la vittoria come risultato utile e si schiererà con un 3-4-2-1 con il bianconero Szczesny in porta, Bereszynski adattato come difensore centrale insieme a Glik e Bednarek.

Il centrocampo sarà molto folto con Jozwiak e Puchacz sulle fascie con Klich e Moder a giocare sulla linea della mediana.

Swiderski e Zielinski giocheranno più avanzati in modo da accompagnare e aiutare l’unica punta Robert Lewandowski.

Probabili formazioni di Svezia-Polonia

SVEZIA (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson; Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg; Berg, Isak.

POLONIA (3-4-2-1): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek; Jozwiak, Klich, Moder, Puchacz; Swiderski, Zielinski; Lewandowski.

Come vedere Svezia-Polonia in Diretta TV e Streaming

Partita: Svezia-Polonia

Svezia-Polonia Data: 23 giugno 2021

23 giugno 2021 Orario: 18.00

18.00 Canali Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256).

Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256). Diretta Streaming: SkyGo (App), NowTv (App e sito).

Sarà possibile vedere il match tra la Svezia di Jan Olof Andersson e la Polonia di Paulo Sousa, con calcio d’inizio programmato per le ore 18:00 di Mercoledì 23 Giugno 2021, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match della Gazprom Arena di San Pietroburgo sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto di Euro 2021 come Sky Sport , Sky Sport Football.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Svezia-Polonia

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Svezia-Polonia in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Svezia-Polonia

Attualmente la Svezia comanda il girone con 4 punti, mentre la Polonia è il fanalino di coda con 1 punto conquistato.

Nonostante ciò la Svezia, insieme alla Spagna, è la squadra che ha segnato meno nel proprio gruppo (1 gol).

Le squadre si affrontano per la 27esima volta, con 14 vittorie della Svezia su 26.

Nelle ultime cinque sono stati sempre gli svedesi a prevalere sui polacchi.

