Superlega volley maschile, risultati venticinquesimo turno: vola Perugia. Taranto salva

Superlega volley maschile, i risultati della venticinquesima giornata: Perugia inarrestabile, batte anche Monza. Taranto centra l’impresa con Modena: è salva.

Penultimo turno di Superlega volley maschile, che si è chiuso oggi con risultati importanti ai fini della classifica. Il più rilevante riguarda la vittoria di Taranto, piuttosto sorprendente, ai danni della Leo Shoes Modena.

La squadra pugliese si è imposta 3-1 (25-21; 25-23; 17-25; 25-19), con Luigi Randazzo nella parte del top scorer. Lo schiacciatore catanese ha messo a referto 20 punti con il 59% di efficacia offensiva. Tre punti che proiettano Taranto a quota 26 punti in classifica, rendendola irraggiungibile per la Tonno Callipo, che attualmente occupa la penultima posizione. Ciò significa che la compagine pugliese, matricola di questa Superlega, è salva.

Logo Superlega maschile volley

Fa passi avanti, in tal senso, anche la Top Volley Cisterna. La squadra pontina batte 3-1 una Ravenna che chiude la propria regular season con il record poco invidiabile di zero vittorie all’attivo. La squadra romagnola scende così, mestamente, in A2, dopo aver conquistato la miseria di due punti.

Ai vertici opposti della classifica, c’è una Perugia inarrestabile: il 3-1 inferto a Monza, (in trasferta), porta la firma di Ter Horst, attaccante da 26 punti e 68% di efficacia. Vince anche Trento, solo al tie-break contro Milano grazie ai 27 punti di Micheletto. Ma tanto basta alla compagine di coach Lorenzetti per sigillare definitivamente il terzo posto in classifica.

