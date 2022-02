Superlega volley maschile, i risultati della ventiduesima giornata: Perugia continua a macinare punti. Modena espugna Verona.

Ventiduesima giornata nel campionato di Superlega volley maschile: Perugia si conferma capolista assoluta grazie al 3-1 rifilato alla Kioene Padova (19-25; 25-22; 25-22; 25-13). La squadra di Grbic ha perso il primo set, ma poi ha preso il largo imponendo la propria superiorità alla formazione patavina.

Rychlicki trascina ancora gli umbri con 19 punti all’attivo e il 61% in attacco, mentre dall’altra parte non bastano 18 punti di Linus Weber per permettere alla squadra allenata da coach Cuttini di impensierire i vicecampioni d’Italia.

Vince anche Modena, 3-1 in casa di Verona (21-25; 25-27; 30-28; 21-25). In un match molto arduo, Leal (21 punti col 65% di efficacia) e Nimir (19 punti col 53% di efficacia) si confermano trascinatori della formazione emiliana, vicina al terzo posto occupato da Trento. A Verona non bastano Kyed (25) e Mozic (24).

Tre punti anche per Milano, che liquida il fanalino di coda Ravenna (22-25; 25-18; 25-19: 25-19), grazie ai punti di Patry (19) e Jaeschke (18). La squadra di coach Piazza si riprende il quinto posto in classifica. Guizzo di Taranto, 3-1 su Piacenza (25-19; 25-23; 25-27; 25-22). I pugliesi sono ottavi in classifica, e si allontana dalla zona retrocessione.

