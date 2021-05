SuperLega, sanzioni dalla UEFA? Club protetti da sentenza Tribunale di Madrid

La UEFA minaccia sanzioni per i club che non dovessero abdicare al progetto Superlega. Ma i presidenti si sentono protetti da una sentenza del tribunale di Madrid.

Quali conseguenze avrà il progetto Superlega? La netta frattura che si è venuta a creare tra la UEFA e i club fondatori rischia di avere gravi ripercussioni sia dal punto di vista finanziario che sportivo. Secondo le informazioni raccolte dal giornalista Sky Alessandro Alciato, la UEFA sta pensando ad ingenti sanzioni pecuniare per tutti quei club che, pur avendo aderito alla Superlega, avrebbero deciso di abbandonarla. Tra questi, oltre alla schiera formata da sei club inglesi, vi sono anche Inter e Milan, che starebbero trattando per ricevere sanzioni più basse.

Un monito che servirà in futuro a chiunque volesse caldeggiare scelte indipendentiste. Per chi invece si mostra ancora restio, convinto che la Superlega si farà, la UEFA ha pensato a una punizione ancor più esemplare: due anni senza coppe europee. Una sanzione che andrebbe a colpire, in particolar modo, Juventus, Real Madrid e Barcellona, le tre società che credono più fermamente in questa Superlega. Tre club storici, per cui due anni di esilio forzato dalle coppe europee rapppresenterebbero un evidente danno d’immagine.

Florentino Perez, presidente Real Madrid

Superlega: una sentenza del tribunale di Madrid tutela i club dall’esclusione dalle coppe

Bisogna correre ai ripari, tutelarsi. L’ha già fatto Florentino Perez, che della Superlega è il padre fondatore nonché il presidente incaricato. Rivoltosi al tribunale di Madrid, il numero uno dei “blancos” ha ottenuto, il 20 aprile scorso, una sentenza nella quale si dichiarava illegittimo ogni tentativo da parte della UEFA di escludere dalle proprie competizioni i membri fondatori della Superlega, così come illegittima sarebbe stata qualsiasi altra sanzione comminata. Protetti da questo scudo legale, Real, Juventus e Barcellona provano ad andare avanti nella propria battaglia. La contesa non è ancora chiusa. Il sogno di un campionato d’èlite resta ancora intatto.

