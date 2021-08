Supercoppa Uefa, Chelsea-Villarreal: dove vederla in Tv-diretta Streaming, formazioni e orario 11-08-2021

Dove vedere Chelsea-Villarreal, finale di Supercoppa Europea, mercoledì 11 agosto alle 21:00. La partita Chelsea-Villarreal sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su Amazon Prime Video.

Con i campionati nazionali ormai prossimi all’avvio, Chelsea e Villarreal si preparano a sfidarsi nel match che, mercoledì sera, assegnerà il primo trofeo continentale della stagione 2021-2022: la Supercoppa Europea. Nella fantastica cornice del Windsor Park di Belfast i Blues di Thomas Tuchel, campioni d’Europa in carica dopo il successo sul Manchester City dello scorso 29 maggio, affrontano il sorprendente Sottomarino Giallo di Unai Emery capace, lo scorso 26 maggio, di battere in finale di Europa League il più quotato Manchester United.

Quella che andrà in scena dopodomani alle 21:00 sarà il primo incontro ufficiale tra le due squadre coi londinesi che partecipano per la 5° volta alla finale di Supercoppa Europea e gli spagnoli che vi accedono invece per la prima volta. Il bilancio del Chelsea nella manifestazione è di 1 vittoria (1-0 al Real Madrid nel 1998) e 3 sconfitte (1-4 contro l’Atletico Madrid nel 2012, 4-5 dcr contro il Bayern Monaco nel 2013, 4-5 dcr contro il Liverpool nel 2019).

Il Villarreal sarà la 38° squadra diversa a partecipare alla finale di Superccopa Europea, nonché la prima esordiente dopo Inter e Atletico Madrid nel 2010. Moreno e compagni saranno inoltre la settima compagine spagnola a partecipare alla competizione dopo Barcellona (9 volte), Real Madrid (7 volte), Siviglia (6 volte), Atletico Madrid (3 volte), Valencia (2 volte) e Real Saragozza (1 volta).

In caso di vittoria, il Villarreal porterebbe in Spagna la 16esima Supercoppa Europea dopo quelle conquistate da Barcellona (5), Real Madrid (4), Atletico Madrid (3), Valencia (2) e Siviglia (1). Dato curioso della manifestazione è il fatto che, eccezion fatta per il 2013 in cui a trionfare è stato il Bayern Monaco, 9 delle 10 edizioni disputate tra il 2009 e il 2018 sono andate a squadre spagnole: Barcellona (2009, 2011, 2015), Real Madrid (2014, 2016, 2017) e Atletico Madrid (2010, 2012, 2018).

Chelsea-Villarreal, finale di Supercoppa Europea, mercoledì 11 agosto 2021 alle 21:00.

Le ultime sulle formazioni di Chelesa e Villarreal

Per quanto riguarda le formazioni, Tuchel dovrebbe schierare i suoi con un articolato 3-4-2-1 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Mendy in porta. Davanti a lui, Zouma, Thiago Silva e Rüdiger. A centrocampo spazio a James, Kanté, Kovačić e Alonso con Havertz e Ziiyech sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Werner.

Emery dovrebbe invece optare per un più classico 4-4-2: Asenjo quindi in porta con, a fargli da schermo, Gaspar, Mandi, Albiol e Pedraza. Centrocampo a quattro con Manu Trigueros, Manu Morlanes, Foyth e Yéremi. In attacco la coppia formata da Gerard Moreno e Fer Niño.

Probabili formazioni Chelsea-Villarreal

Chelesea (3-4-2-1): Mendy; Zouma, Thiago Silva, Rüdiger; James, Kanté, Kovačić, Alonso; Havertz, Ziyech; Werner.

Allenatore: Thomas Tuchel.

Villarreal (4-4-2): Asenjo; Gaspar, Mandi, Albiol, Pedraza; Manu Trigueros, Manu Morlanes, Foyth, Yéremi; Gerard Moreno, Fer Niño.

Allenatore: Unai Emery.

Come vedere Chelsea-Villarreal in diretta Tv e Streaming

Partita: Chelsea-Villarreal

Data: mercoledì 11 agosto 2021

Orario: 21:00

Canali Tv: Amazon Prime Video

Streaming: Amazon Prime Video

Chelsea-Villarreal sarà visibile, a partire dalle 21:00, in diretta streaming ed in esclusiva su Amazon Prime Video. La partita tra inglesi e spagnoli potrà essere seguita mediante l’utilizzo di smart tv di ultima generazione o attraverso televisori collegati ad una console da gioco Playstation o Xbox o a dispositivi quali Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Il match tra Blues e Sottomarino Giallo sarà inoltre visibile, sempre su Amazon Prime Video, su pc e notebook tramite collegamento al sito della stessa piattaforma o su smartphone e tablet tramite l’apposita app.

Precedenti e statistiche

Quello di mercoledì sarà il primo incontro ufficiale tra le due formazioni.

