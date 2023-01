Supercoppa Italiana, Milan-Inter 0-3, Dichiarazioni post-partita Pioli: “Primo tempo non all’altezza di una partita del genere”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, dopo la sconnfitta per 0-3, in Supercoppa Italiana, contro l’Inter allenata da Simone Inzaghi.

Il tecnico emiliano non è per nulla soddisfatto della prova dei rossoneri: “Non abbiamo fatto un primo tempo all’altezza di una partita del genere. Abbiamo provato a riaprirla con un buon inizio di secondo tempo, facendo poi troppo poco”.

Il Milan non è abituato a commettere questi errori e deve ritrovare la forza di rialzarsi. Occorre molto lavoro per rimettere in piedi una stagione che comunque non è ancora finita. Certamente i rossoneri non stanno giocando al loro livello abituale.

Stefano Pioli, l’allenatore del Milan

Più che problemi offensivi o difensivi, quello che sta mancando al Milan è la forza di reagire alle avversità. Glie errori individuali non permettono ai rossoneri di essere squadra in questo duro momento.

Bisognerà ritrovare quell’armonia e quella freschezza mentale, la quale in precedenza permetteva ai rossoneri di esprimere benissimo il loro calcio sul terreno di gioco.

Ovviamente serve anche maggiore organizzazione e attenzione nelle varie situazioni di gioco, oltre a riacquistare la consapevolezza nei propri mezzi.

La manovra offensiva va certamente migliorata. Questo lo si può fare solamente migliorando la velocità del gioco e delle scelte dei passaggi, come ha sottolineato l’ex tecnico di Lazio e Inter.