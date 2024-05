Supercoppa Italiana 2024-2025: definiti tutti gli abbinamenti per le final four della prossima edizione.

Supercoppa Italiana 2024-2025: accoppiamenti e tabellone Stadio Sport.it

Dopo la vittoria della Juventus in finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, si sono delineati tutti gli accoppiamenti per la prossima edizione della Supercoppa Italiana 2024-2025. Il torneo si disputerà sempre in Arabia Saudita, la quale deterrà i diritti esclusivi della competizione italiana fino alla stagione 2028. Il format sarà sempre quello delle Final Four introdotto l’anno scorso che ha consentito l’aggiunta delle semifinali e di altre due partecipanti.

A sfidare i campioni d’Italia dell’Inter sarà l’Atalanta di Giampiero Gasperini, uscita perdente dalla finale di Coppa Italia, mentre per quanto riguarda la vincitrice di quest’ultima, ovvero la Juventus, ci sarà lo scontro contro il Milan che dopo aver archiviato il secondo posto in campionato ha strappato un pass per la prossima edizione. Tali accoppiamenti renderanno possibile il manifestarsi di un potenziale nuovo derby di Milano in finale, a distanza dell’ultimo di due stagioni dall’ultimo incontro tra Inter e Milan, in quell’occasione i nerazzurri ne uscirono vittoriosi con un risultato netto di 0-3 a Ryadh.

Questo il comunicato con il quale la Lega Serie A ha ufficializzato la riconferma del nuovo format: “Nel corso della riunione le società hanno affrontato il tema del calendario delle proprie competizioni, confermando il format a 4 squadre per la disputa della Supercoppa, in programma nel mese di gennaio 2025 in Arabia Saudita”.

Accoppiamenti e Tabellone Supercoppa Italiana 2024-2025:

INTER-ATALANTA

JUVENTUS-MILAN

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.