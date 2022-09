Supercoppa Europea: UEFA pensa di spostarla negli USA

Supercoppa Europea: la Uefa è a lavoro per rinnovare la competizione, si pensa ad un progetto come la Final Four che si disputerebbe in America dal 2024.

Dopo il cambiamento attuato nella Champions League, anche la Supercoppa Europea, secondo la Uefa avrebbe bisogno di una riprogrammazione, infatti, nelle ultime ore il quotidiano britannico “The Guardian” avrebbe esposto la volontà del massimo organo calcistico di far diventare la competizione una Final Four. La finale attuale, quindi, si trasformerebbe in due semifinali, una finalina (per il terzo posto) e la finale per il titolo.

Supercoppa Europea: la Uefa cambia la competizione

L’intera competizione si disputerebbe negli Stati Uniti, paese che diventa sempre di più accattivante in ottica calcistica, soprattutto per la grande capacità economica dalle quali le società americane traggono la loro forza. Molti sono gli investimenti nella costruzione di Stadi e acquisti di spessore dagli altri campionati. A poco a poco gli Stati Uniti stanno andando ben oltre l’ospitare le semplici tournèe estive dei grandi club internazionali, ambendo a palcoscenici sempre più di spessore.

Le partecipanti che prenderanno parte a questo nuovo progetto saranno, oltre alle vincitrici di Champions League ed Europa League, anche la squadra che conquisterà la Conference League. A chiudere il cerchio dovrebbe essere invitata la squadra vincitrice del MLS.