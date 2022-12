Superato Henry, Giroud miglior marcatore della storia della Francia

Giroud segna il suo 51° gol con la nazionale diventando il miglior marcatore della storia della Francia, scalzato Thierry Henry

Olivier Giroud entra ufficialmente nella storia della Francia. L’attaccante francese con il gol siglato contro la Polonia agli ottavi di finale dei Mondiali a raggiunto quota 52 con la maglia nella propria nazionale distaccando Thierry Henry fermo a 51.

L’attaccante del Milan ha raggiunto i microfoni a fine match per poter esprimere il proprio entusiasmo “E’ un sogno che si realizza, ho sempre avuto il desiderio di poter battere Henry e farlo durante un mondiale è una cosa fantastica. Spero di poter riuscire a segnare ancora di più per portare la Francia il più lontano possibile in questi mondiali. La partita con la Polonia è stata una gara difficile, grazie al cielo il mio gol la sbloccata e con i successivi abbiamo consolidato il risultato. La strada è ancora lunga, ma non nascondiamo la soddisfazione.”

La fortuna di Giroud passa attraverso l’infortunio di Karim Benzema che era di fatto il titolare inamovibile di questa Francia. Dopo il forfait di Benzema le redini dell’attacco sono passate in mano all’attaccante del Milan che dopo essersi laureato campione del mondo nel 2018 senza aver timbrato mai il cartellino, ha tutte le intenzioni di difendere il titolo, magari continuando ad aggiornare lo score in suo favore.