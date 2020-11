Super League 2020: Jiangsu Suning campione di Cina

Grande successo per il gruppo Suning, proprietario dell’Inter. Il colosso cinese ha infatti vinto il campionato nazionale, la Superleague, grazie alla vittoria del suo Jiangsu nella finale Scudetto contro il Guangzhou di Fabio Cannavaro.

Un risultato inaspettato visto che la squadra guidata dall’ex campione del mondo aveva chiuso la regular season con ben otto punti di vantaggio sui diretti avversari. Il doppio confronto si è concluso con il risultato complessivo di 2-1 dopo che la gara d’andata era terminata a porte inviolate.

Un ex Inter decisivo

Una vittoria speciale anche perché sembra abbia voluto ulteriormente rimarcare la sinergia che si è creata tra il Guangzhou e il club nerazzurro. Ad aprire le marcature è stato infatti l’ex nerazzurro Eder, che ha trasformato un calcio piazzato con l’aiuto di una leggera deviazione.

A chiudere i conti ci ha pensato Alex Texeira con il gol del raddoppio. A nulla è servita la rete del 2-1 messa a segno da Shihao. Lo Jiangsu si è così laureato campione di Cina per la prima volta nella sua storia. Un risultato straordinario, giunto a cinque anni dall’acquisizione del club da parte di Suning.

A celebrare quest’importante vittoria ha pensato anche l’Inter con un messaggio pubblicato sui propri siti ufficiali:

“Per la prima volta nella sua storia, lo Jiangsu Suning è campione di Cina. La squadra del Gruppo Suning ha infatti conquistato il titolo nazionale vincendo 2-1 nella gara di ritorno contro il Guangzhou Evergrande, dopo che la sfida di andata era terminata sullo 0-0. A decidere il match disputato allo Suzhou Olympic Sports Centre i gol dell’ex nerazzurro Eder e di Alex Teixeira. In campo per tutto il match anche l’altro ex interista João Miranda.

Al Presidente di Suning Holdings Group Jindong Zhang, a tutto il Gruppo Suning, ai due ex nerazzurri e a tutti i supporter dello Jiangsu Suning vanno le congratulazioni e l’abbraccio di tutto il mondo interista”.

