Super green pass calciatori: situazione in Serie A. Resistono i contrari alla vaccinazione

Covid-19, dal 10 gennaio scatta obbligo per tutti gli sportivi. Contagi in aumento per la Serie A, ma ci sono alcuni ancora restii alla vaccinazione.

L’ombra del Covid-19 incombe sulla Serie A e sul mondo dello sport in generale. Se nel massimo campionato di calcio i positivi si attestano ad un totale di 55 tra calciatori e membri del gruppo squadra, con focolai in 18 dei 20 club iscritti, uno sport come la pallavolo ha visto rinviare l’ultima giornata del girone d’andata di Serie A1 femminile, con ben cinque gare che contavano almeno un atleta positivo.

Il Governo, perciò, ha deciso di imporre l’obbligo vaccinale per tutti gli atleti professionisti che pratichino sport di squadra a partire dal 10 gennaio. Chi vorrà anche solo allenarsi con il gruppo squadra dovrà munirsi di Super Green Pass rafforzato, valido solo per chi si vaccina o guarisce dall’infezione.

Una decisione che ha spinto molti tesserati a vaccinarsi anche se, come siamo stati abituati a constatare in questi due anni, il partito dei “dubbiosi” resiste, anche se esiguo. Sarebbero circa 35/40 i calciatori ancora restii ad intraprendere il percorso vaccinale.

Se i nomi restano (ancora) ignoti, per ragioni di privacy, i social ci offrono qualche indizio rivelatore. Pochi giorni fa, Roberto Soriano, centrocampista del Bologna, ha scritto un messaggio eloquente sul proprio profilo Instagram: “I diritti umani non contano, non esiste più la libertà di scelta”.

Il Bologna di Mihajlovic sembra essere la squadra con maggior numero di non vaccinati, ma altre squadre presentano lo stesso problema. Nella fattispecie, la Fiorentina, con cinque positivi tra calciatori e staff, è tra le squadre maggiormente investite dai contagi.

Non disponendo dei nomi di chi non si sia ancora vaccinato, possiamo fare solo supposizioni. L’unica certezza che abbiamo è relativa al Super Green Pass, che entrerà in vigore, anche nel mondo dello sport, a partire dal 10 gennaio.

