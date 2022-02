Super Bowl LVI Canali TV e diretta Streaming: orario e formazione 13-14/2/2022

Dove seguire in diretta TV e streaming l’edizione LVI del Super Bowl che si svolgerà tra la notte del 13 febbraio e quella del 14 alle 0:30 (ore italiane). L’evento vedrà la sfida tra Los Angeles Rams e Cincinnati Bengals si giocherà al SoFi Stadium di Inglewood a Los Angeles. In Italia il Super Bowl verrà trasmesso a pagamento sull’app DAZN mentre in chiaro su Rai 1.

Inizia l’evento più atteso in America: il Super Bowl. Quest’anno andrà in scena l’edizione numero cinquantasei della competizione. Tra la notte del 13 febbraio e quella del 14 febbraio, ore italiane, ci sarà una sfida del tutto inedita quella tra i Los Angeles Rams e i Cincinnati Bengals.

Si tratta dell’evento più atteso da tutto il pubblico americano ma, nel tempo, è seguito anche in Europa. Da questa sfida uscirà il futuro campione del campionato NFL di football americano. Non è semplicemente una partita ma una vera e propria festa nazionale. A dimostrazione di questo sono le esibizioni, durante l’intervallo, di diversi cantanti famosissimi in tutto il mondo quali Snoop Dogg ed Eminem.

Dove seguire in diretta TV e streaming il SuperBowl

Partita : Los Angeles Rams-Cincinnati Bengals

: Los Angeles Rams-Cincinnati Bengals Data : 13-14 febbraio

: 13-14 febbraio Orario : 18:30 (ore americane), 0:30 (ore italiane)

: 18:30 (ore americane), 0:30 (ore italiane) Diretta TV : Rai 1

: Rai 1 Streaming: DAZN, RaiPlay

La finale tra Los Angeles Rams e Cincinnati Bengals si giocherà al SoFi Stadium di Inglewood di Los Angeles. In Italia, l’evento sarà trasmesso, a partire dalle 0:15, sull’app DAZN oppure collegandosi al sito. Il Super Bowl, però, sarà fruibile anche in chiaro su Rai 1 e sarà visibile anche sull’app RaiPlay, scaricabile per PC, smartphone e tablet.

Super Bowl, le formazioni

Los Angeles Rams

Attacco

Quarterback: Matthew Stafford

Running Back: Cam Akers

Wide Receiver: Cooper Kupp

Wide Receiver: Odell Beckham Jr.

Tight End: Kendall Blanton; Tyler Higbee is still questionable

Left Tackle: Andrew Whitworth

Left Guard: David Edwards

Center: Brian Allen

Right Tackle: Rob Havenstein

Right Guard: Austin Corbett

Difesa

Defensive End: Aaron Donald

Defensive End: A’Shawn Robinson

Tackle: Greg Gaines

Tackle: Bobby Brown III

Inside Linebacker: Troy Reeder

Inside Linebacker: Christian Rozeboom

Linebacker: Von Miller

Cornerback: Leonard Floyd

Cornerback: Jalen Ramsey

Strong Safety: Nick Scott

Free Safety: Taylor Rapp

Special Teams

Punter: Johnny Hekker

Kicker: Matt Gay

Punt Returner: Brandon Powell

Kick Returner: Brandon Powell

Riserve

Van Jefferson, Sony Michel, Eric Weddle, Troy Reeder, Nick Scott, A’Shawn Robinson, Darious Williams

Cincinnati Bengals

Attacco

Quarterback: Joe Burrow

Running Back: Joe Mixon

Wide Receiver: Ja’Marr Chase

Wide Receiver: Tee Higgins

Tight End: C.J. Uzomah

Left Tackle: Jonah Williams

Left Guard: Quinton Spain

Center: Trey Hopkins

Right Tackle: Isaiah Prince

Right Guard: Hakeem Adeniji

Difesa

Defensive End: Trey Hendrickson

Defensive End: Sam Hubbard

Tackle: D.J. Reader

Tackle: B.J. Hill

Inside Linebacker: Germaine Pratt

Inside Linebacker: Markus Bailey

Linebacker: Logan Wilson

Cornerback: Chidobe Awuzie

Cornerback: Eli Apple

Strong Safety: Vonn Bell

Free Safety: Jessie Bates III

Special Teams

Punter: Kevin Huber

Kicker: Evan McPherson

Punt Returner: Trenton Irwin

Kick Returner: Chris Evans

Riserve

Tyler Boyd, Samaje Perine, Drew Sample, Eli Apple, Clay Johnston, Mitchell Wilcox

