Stop definitivo Ligue 1 2019-2020: Lione e Tolosa annunciano ricorso con richiesta danni

La Ligue 1 ha annunciato lo stop definitivo e il Psg è campione di Francia. Questo, però, ha creato una serie di aspre polemiche. Il Lione, escluso cosi dalle coppe Europee, ha dichiarato di voler fare ricorso. E’ di questa idea anche il Tolosa, che retrocede il Ligue 2

Il calcio sta entrando in una fase decisiva della stagione. Fermo da diverse settimane per via dell’emergenza Coronavirus, le varie Federazioni stanno cercando la strada migliore per portare a termine o meno i campionati in corso.

E’ notizia di oggi lo stop definitivo della Ligue 1, che ha deciso di chiudere qui ufficialmente, incoronando il Paris Saint-Germain campione di Francia. E’ stata questa una notizia che ha scosso molto l’ambiente francese, creando non poche polemiche tra i vari club del massimo campionato. In particolare, due squadre come Lione e Tolosa hanno deciso di fare ricorso, con richiesta di danni.

Il Lione, infatti, è rimasto escluso dall’Europa in base a questa decisione del Governo e della Lega Calcio. Si tratta di una esclusione eccellente, che la squadra allenata da Rudi Garcia non conosceva da addirittura 20 anni nella sua storia. A tal proposito, il presidente della società Jean-Michel Aulas ha annunciato di voler fare ricorso .

“Chiederemo danni e interessi, che ammontano a diverse decine di milioni di euro”, ha dichiarato Aulas. L’avversaria in Champions League della Juventus, si è detta determinata a rivolgersi al tribunale amministrativo per chiedere la sospensione della decisione. Quando mancavano poche giornate alla conclusione, il Lione occupava la settima posizione in campionato.

E’ su questa scia anche il Tolosa, che in base all’ultimo provvedimento si vede retrocessa in Ligue 2. Il presidente Olivier Sadran si è detto fortemente contrariato alla decisione di chiudere la stagione in queste condizioni. “Una retrocessione costituirebbe un inaccettabile allontanamento dai principi di equità ed etica sportiva la cui LFP e FFF sono garanti”, ha dichiarato il numero uno del club.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS