Stella Rossa-Milan Diretta TV -Streaming e Probabili formazioni (18-02-2021)

Partita fondamentale per la Stella Rossa di Dejan Stankovic e per il Milan di Stefano Pioli. Superare i Sedicesimi di Finale di Europa League può essere una grandissima iniezione di fiducia.

Gli uomini di Stankovic sono in un grande momento di forma, basta vedere la classifica nel campionato serbo. 21 partite giocate, 19 vinte e 2 pareggiate. 55 gol fatti e solo 8 subiti. Avversario molto ostico.

Il Milan di Pioli vive un periodo molto difficile, la sconfitta con lo Spezia, non nel risultato ma nel modo in cui è avvenuta ha lasciato delle tracce. Bisogna reagire già domani sera.

Styella Rossa-Milan, Sedicesimi di Europa League

Ultime sulle formazioni di Stella Rossa-Milan:

Stankovic si baserà sul solito 4-2-3-1 con Pavkov unica punta. Attenzione ad una mediana molto solida formata da Sanogo e Petrovic. Difesa a 4 formata da Gajic, Pankov, Mulunovic e Rodic, davanti al portiere Borjan.

Stefano Pioli farà un turnover ragionato. Gli impegni incalzano e bisogna schierare chi fisicamente sta meglio. Gabbia-Kjaer dovrebbe essere la coppa centrale, con Dalot a sinistra. Tonali al fianco di Kessie, con Castillejo, Krunic e Rebic alle spalle di Mandzukic.

Probabili formazioni Stella Rossa-Milan:

Stella Rossa (4-2-3-1): Borjan; Gajic, Pankov, Milunovic, Rodic; Sanogo, Petrovic; El Fardou, Ivanic, Gavric; Pavkov.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Tomori, Dalot; Kessie, Tonali; Castillejo, Krunic, Rebic; Mandzukic.

Come vedere Stella Rossa-Milan in Diretta TV e Streaming Live:

La partita tra Stella Rossa e Milan, valida per i Sedicesimi d’andata di Europa League, sarà trasmessa in esclusiva su Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

C’è anche la possibilità di seguire la partita su Sky Go e anche in diretta streaming su dispositivi mobili quali smartphone e tablet e sul proprio personal computer o notebook. Senza dimenticare Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione di diversi eventi sportivi, fra cui le gare dell’Europa League, a coloro che acquistano uno dei pacchetti offerti.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Stella Rossa-Milan:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Stella Rossa Milan in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/radio/RAI-Radio-1-934-s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Stella Rossa-Milan:

Ci sono due precedenti tra le due squadre. Un pareggio (con vittoria del Milan ai rigori) nel 1989 e una vittoria del Milan per 1-2, grazie ai gol di Zigic, Inzaghi e Seedorf.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS