Stella Rossa-Milan 2-2, Voti, pagelle e analisi. Pareggio all’ultimo

Finisce 2-2 la sfida tra la Stella Rossa e il Milan. Vantaggio dei rossoneri per un autogol di Pankov. Pareggio di Kanga su rigore. Nuovo vantaggio grazie a Theo Hernadez su rigore, pareggio in pieno recupero di Pavkov.

Top 3 Milan:

Krunic 7 Decisamente il migliore in campo, nel ruolo di trequartista gioca una grande partita.

Kalulu 7 Gioca una grande partita da terzino destro, questo è il suo ruolo naturale. Ha ampi margini di miglioramento.

Tonali 6,5 Entra al posto dell’infortunato Bennacer e gioca una grande partita. Suo il lancio che porta al rigore trasformato da Theo Hernandez.

Flop 3 Milan:

Meitè 4,5 Gioca una brutta partita sbagliando molte volte i passaggi più semplici.

Bennacer 4,5 Si vede che non è in condizione. Inoltre si infortuna nuovamente. Speriamo possa tornare in forma al più presto.

Mandzukic 4,5 E’ molto volenteroso, ma sembra che litighi troppo con il pallone tra i piedi. Inoltre si vede che ancora non è in condizione.

Stella Rossa-Milan 2-2

Top 3 Stella Rossa:

Ivanic 7 Il migliore della Stella Rossa. Impegna per tre volte Donnarumma. Dal suo piede nasce l’azione per il rigore.

Pavkov 7 Entra gli ultimi minuti e con un bellissimo colpo di testa risulta decisivo per agguantare il pareggio.

Milunovic 6,5 E’ l’unico della difesa della Stella Rossa che appare sempre concentrato e soffre di meno.

Flop 3 Stella Rossa:

Pankov 4,5 Il peggiore in campo. Autogol e rigore procurato. Non una grande serata per lui.

Rodic 4,5 Commette due gravi ingenuità e si fa giustamente espellere.

Falcinelli 5 Impegna solo una volta Donnarumma. Per il resto non si fa mai più vedere.

I gol in trasferta sono un buon bottino per il Milan, ma dovevi vincere la partita dopo essere rimasto in superiorità numerica. Certo, il doppio errore sul calcio d’angolo assegnato rimane una grave macchia per arbitro e guardalinee. Stella Rossa che dimostra un grande carattere.

