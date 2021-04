Stadi più belli del mondo: San Siro unico italiano in Top10

Lo stadio di Milano è l’unico stadio italiano nella Top10 dei migliori impianti calcistici al mondo stilata ultimamente in base a determinati parametri

Nonostante Inter e Milan abbiano più volte manifestato la voglia di costruire un nuovo stadio per sostituirlo, San Siro continua ad affascinare l’Italia e il mondo e viene da sempre considerato tra i primi in tutte le classifiche, anche nell’ultima stilata da Compare.bet.

Per entrare nel campione di ricerca dovevano esserci almeno tre presenze in classifiche di altri siti come FourFourTwo, Radio Times, Bleacher Report, Life Beyond Sport e Sun con 8 parametri e un punteggio da 0 a 100 per ogni stadio. Tra gli 8 parametri c’erano sia situazioni oggettive(capienza, affluenza del pubblico, accesso per disabili, prezzo per tour) sia legate ai social come tag su Instagram, ricerche sul web e visualizzazioni su TikTok.

Sul podio troviamo, partendo dal primo, il Camp Nou di Barcellona, l’Old Trafford di Manchester e il Wembley di Londra. Al settimo posto troviamo lo storico impianto milanese che con i parametri ha raccolto 54 punti posizionandosi davanti ad altri importanti stadi come il Santiago Bernabeu e la Bombonera.

Lo stadio San Siro, chiamato anche Giuseppe Meazza in onore del mitico giocatore, viene inaugurato il 19 settembre 1926 con il derby Inter-Milan finito 6-3 per i neroazzurri. Fu modernizzato prima nel 1957 e poi nel 1990 per gli europei italiani. Tutt’oggi, come certificato anche a livello scientifico, resta uno degli stadi migliori al mondo.

Migliori Bookmakers AAMS