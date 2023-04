Sporting Lisbona chiede 45 milioni di indennizzo alla FIFA per la rescissione di Leao

Milan: lo Sporting Lisbona avrebbe chiesto 45 milioni di euro alla FIFA dopo la rescissione unilaterale del contratto di Rafael Leao avvenuta nel 2018

Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese “O Jogo”, lo Sporting Lisbona sarebbe pronto a chiedere 45 milioni di euro di risarcimento alla FIFA per la rescissione del contratto di Rafael Leao nel 2018. Il TAD (Tribunale dello Sport Portoghese) aveva già condannato il giocatore del pagamento di 16,5 milioni di euro di multa da indirizzare nelle casse del club portoghese, che ad oggi sarebbero diventanti 20 con gli interessi.

Lo Sporting starebbe, dunque, facendo leva sulla FIFA per l’ottenimento della cifra originaria della clausola di 45 milioni di euro che, secondo il club portoghese, spetterebbe al Lille che lo acquistò a parametro zero nel 2018. Secondo le ultime indiscrezioni, il club francese sarebbe pronto a farsi carico del pagamento dell’intera somma della clausola prefissata, liberando di fatto Leao da questa immensa morsa. Qualora lo Sporting riuscisse nel suo intento di costringere la FIFA a condannare il club francese per l’intero pagamento dei 45 milioni di euro, il Milan potrebbe velocizzare di fatto il rinnovo del calciatore portoghese.

Il macigno dei 16,5 milioni di euro di multa che gravano su Rafael Leao ha di fatto rallentato fin qui l’intesa di massima per il rinnovo con il club rossonero. Più volte la società rossonera ha dichiarato di essere spettatore interessato della situazione e di augurarsi che le parti interessate possano trovare un accordo per la rapida conclusione di rinnovo con il proprio tesserato. La notizia che il Lille potrebbe farsi carico dell’intera somma di risarcimento fa, dunque, ben sperare i rossoneri, pronti ad affondare il colpo appena possibile.