Se volete bruciare calorie ma non avete tempo e voglia di segnarvi in palestra, acquistare una spin bike potrebbe essere una buona alternativa. In questo articolo vi mostreremo le migliori biciclette indoor presenti sul mercato in base alle caratteristiche, al design e al suo costo.

Spin bike: consigli per l’acquisto

Acquistare una spin bike può essere un ottimo modo per rimettersi in forma ed è l’ideale per allenamenti da fare a casa senza la necessità di recarsi giornalmente in palestra. La si può usare in qualsiasi momento della giornata e per la durata che preferite. E’ diversa dalla classica cyclette casalinga, la spin bike è un attrezzo completo che non vi permette solo di pedalare ma uno strumento adatto a esercizi cardio e utili per l’aerobica. Prima di acquistare, è importante verificare tutte le caratteristiche perché potrebbe non adattasi alle vostre esigenze. Abbiamo stilato una lista in base ad alcuni parametri:

Brand : Può sembrare scontato, ma acquistare da un rivenditore conosciuto può ridurvi il rischio di una potenziale delusione. Se si parla della salute è fondamentale puntare al meglio.

: Può sembrare scontato, ma acquistare da un rivenditore conosciuto può ridurvi il rischio di una potenziale delusione. Se si parla della salute è fondamentale puntare al meglio. Comodità : Una buona spin bike è comoda, specialmente se la utilizzerete per molte ore durante la settimana. Quindi deve essere ergonomica e completamente regolabile

: Una buona spin bike è comoda, specialmente se la utilizzerete per molte ore durante la settimana. Quindi deve essere ergonomica e completamente regolabile Display : Anche il display è importante perché bisogna che fornisca tutte le informazioni necessarie durante l’andamento dell’allenamento.

: Anche il display è importante perché bisogna che fornisca tutte le informazioni necessarie durante l’andamento dell’allenamento. Resistenza : Una buona spin bike è regolabile anche per quanto riguarda la resistenza, in modo da adattare l’intensità in base al proprio sforzo.

: Una buona spin bike è regolabile anche per quanto riguarda la resistenza, in modo da adattare l’intensità in base al proprio sforzo. Dimensioni : In base allo spazio che avete in casa potrebbe essere necessario avere spin bike che possono essere riposte o che non siano troppo ingombranti. Se avete magari una stanza che potrete usare come palestra, magari vi potrebbe interessare acquistarne una più potenziata e anche dalle dimensioni superiori

: In base allo spazio che avete in casa potrebbe essere necessario avere spin bike che possono essere riposte o che non siano troppo ingombranti. Se avete magari una stanza che potrete usare come palestra, magari vi potrebbe interessare acquistarne una più potenziata e anche dalle dimensioni superiori Budget: Esistono numerosi modelli a disposizione che variano per funzionalità e prezzo. Noi vi presenteremo quelle che secondo noi sono le migliori in proporzione al loro costo.

Come utilizzare la spin bike per l’allenamento indoor

La spin bike non è una classica cyclette, ma consente di lavorare non solo sulle gambe ma su tutto il corpo andandolo a tonificare. Però prima di utilizzarla è importante informare il proprio medico se si ha qualche patologia cardiovascolare. La spin bike non è utile solo se si vuole dimagrire, ma è ottima anche se si vuole tonificare il proprio corpo e può essere utilizzata sia a casa che in giardino. Con una sola sessione di un’ora si può arrivare a bruciare fino 1000 calorie, ma variabile in base all’intensità e velocità dell’allenamento. Altra cosa importante è quella di acquistare delle calzature sportive adatte, perché se lo sforzo è intenso l’importante è stare comodi e ricordatevi di avere acqua nelle vicinanze perché con la spin bike la sudorazione sarà notevole.

Le migliori spin bike sul mercato in ordine di prezzo

Qui di seguito vi mostreremo le migliori spin bike sul mercato con un’ottima proporzione qualità-prezzo.

Fly Spin 18 con volano da 18 kg

La Bike Fly Spin 18 è uno degli ultimi attrezzi prodotti da questa azienda ed è l’ideale per chi vuole allenarsi in modo costante. Ha una struttura solida e presenta un porta borraccia sul telaio. Sedile ergonomico e completamente regolabile. Sul manubrio è predisposto il classico computer con display LCD su cui si potrà tener sotto controllo le calorie bruciate, il tempo di allenamento, le pulsazioni e la distanza percorsa.

Specifiche tecniche Spin Bike:

Brand: Fitness | Modello: Spin 18 | Dimensioni: 110 x 55 x 115 cm | Cavallo: max 80cm – min 70cm | Peso massimo supportato: 120 kg | Volano: 18 kg | Materiali: acciaio e plastica dura | Resistenza: regolabile con manopola | Manubrio: regolabile in altezza | Sedile fitness: regolabile in altezza e in avanzamento | Materiale pedali:Acciaio con gabbia antiscivolo |

Indoor Bike Professionale con volano da 18 kg Bicicletta allenamento Indoor con Resistenza Regolabile Disco Inerziale 18kg Indoor Cycling Professionale con volano da 18kg e manubrio ergonomico.

Pedali in acciaio con gabbia, Resistenza regolabile con manopola; peso complessivo 55 kg

Supporto per iPad / Smart Phone e Borraccia d'acqua

Allenamento di forza, resistenza, agilità, dimagrimento (non adatta alla riabilitazione)

Misure: 115hx110x55 cm; Cavallo: max 85cm – min 40cm

JK FITNESS – Spin bike con Volano 18 kg

La Spin Bike JK517 è una delle novità JK Fitness 2021. E’ dotata di un volano di 18 kg a pignone fisso, trasmissione a cinghia e sella dotata di sistema Soft race regolabile in verticale su 9 livelli (step 2,5 cm) e in orizzontale in modo micrometrico.

Anche il manubrio è ergonomico, multipresa, regolabile in verticale su 6 livelli (step 2 cm).

La Spin Bike JK507 ha una struttura che può sostenere un utente del peso massimo di 130 Kg. La bike ha una console con schermo LCD che indica tempo, velocità, distanza, calorie.

E’ possibile spostare la gym bike grazie alle ruote posizionate sulla base.

Caratteristiche della Spin Bike JK Fitness:

Brand: Jk Fitness | Modello: JK517 | Sistema Frenante: a tampone | Regolazione: Micrometrica | Peso Volano: 18 kg a pignone fisso | Trasmissione: a cinghia | Schermo LCD: monitoraggio velocità / distanza / calorie | Manubrio: Ergonomico, regolabile in verticale su 6 livelli | Sella: Soft race, regolabile in verticale su 9 livelli e in orizzontale | Massimo peso supportato: 130 kg | Distanza Sella Pedale: Min. 68 cm – max 91 cm | Distanza Manubrio Sella: Min. 50 cm – max 61 cm | Altezza Manubrio da terra: Min. 93 cm – max 106 cm | Peso: 35 kg | Dimensioni: 130 x 50 x 125 cm

Toorx SRX-90 Spin Bike

La Spin Bike Toorx SRX90 è molto bella esteticamente e di ottima qualità costruttiva un telaio sono di altissimo livello. Il volano da 24 kg è silenzioso grazie alla trasmissione a cinghia con pignone fisso e sistema di frenaggio/resistenza a tampone con feltri. E’ dotata di leva di sicurezza per il bloccaggio rapido del volano.

Specifiche tecniche:

Brand: Toorx | Modello: SRX-90 | Peso Massa volanica: 24 kg | Massimo peso supportato: 140 Kg | Schermo LCD: monitora velocità, tempo, pulsazioni, distanza, calorie, RPM | Regolazione sella: verticale e orizzontale | Regolazione manubrio: verticale e orizzontale | Altezza manubrio: min 90 cm, max 103.5 cm | Altezza sella: min 76.5 cm, max 93.5 cm | Monitoraggio cardio: ricevitore wireless integrato e fascia cardio inclusa | Struttura: in acciaio | Peso: 57 Kg

Toorx SRX-90 - Bicicletta da Spinning Godetevi una posizione comoda e piacevole grazie alla sella imbottita e regolabile verticalmente e orizzontalmente.

Ruota d'inerzia: 24 kg (CNC lavorato, bilanciato).

Trasmissione tramite cinghia con pignone fisso.

Sistema di frenata: altamente assorbente.

Leva di sicurezza per un bloccaggio rapido della ruota.

ISE Spinning Bike

Ise è una Spinning bike professionale con volano da 10 kg e manubrio ergonomico con monitor LCD.

La struttura è costruita con telaio in acciaio per impieghi gravosi e supporta fino a 120 kg. La trasmissione è a cinghia molto silenziosa ed il volano da 10 kg per garantire stabilità durante la pedalata. Sistema di trasmissione a cinghia i tuoi allenamenti fluidi e silenziosi, non disturberai nessuno. Con una manopola per regolare la resistenza del volano, per personalizzare facilmente i tuoi livelli di allenamento.

Pedali in alluminio con gabbia, Resistenza regolabile con manopola che funge anche da freno di emergenza

Computer da allenamento con display LCD: distanza percorsa, calorie bruciate, velocità, tempo di percorrenza e ODO

Allenamento di forza, resistenza, agilità, dimagrimento (non adatta alla riabilitazione)

Sella e manubrio completamente regolabili

Specifiche tecniche

Brand: ISE | Modello: ‎SY-7802 | Peso volano: 10 Kg | Schermo LCD: monitoraggio di tempo, velocità, calorie bruciate, distanza percorsa e rilevatori di battito cardiaco | Dimensioni: 94 x 48 x 107-115 cm | Peso: 27 Kg | Sella: a 7 livelli | Manubrio: a 5 livelli

ISE Bicicletta Cyclette Da Casa con Resistenza Regolabile, cyclette professionale con Sensore di Impulso, Porta Celullare, Ruote di Trasporto, Bicicletta Cyclette Indoor,Silenzioso, SY-7802 【Informazioni sulla cyclette】ISE cyclette da casa con volano bidirezionale pesante può aggiungere più slancio per offrirvi un'esperienza di allenamento stimolante. La cyclette dinamica per interni adotta freni di lana, generando una resistenza di attrito e una resistenza inerziale fino a 9 kg e facendovi provare la gioia di consumare grassi mentre pedalate Cinghia meno rumorosa e a bassa manutenzione, sistema di trasmissione per un trasferimento ottimale della potenza, pedali regolabili antiscivolo.

【DISPLAY LCD MULTIFUNZIONE】ISE cyclette per casa con display LCD molto ben equipaggiato e di facile lettura.Il display LCD mostra tempo velocità distanza calorie pulsazioni e ODO. Il sensore del polso può monitorare la frequenza cardiaca. Ellittica con supporto per tablet e telefono Rendete l'esercizio fisico parte della vostra vita quotidiana e ottenete risultati in modo divertente.

【DESIGN ERGONOMICO】Il telaio robusto offre una sicurezza sufficiente per l'allenamento.Supporto antiscivolo per una maggiore stabilità nei movimenti.Ampi pedali antiscivolo e cinghie regolabili per ridurre la pressione sui piedi.I comodi sedili imbottiti possono essere utilizzati per le posizioni di allenamento più lunghe.Dotata di pratiche ruote integrate per una rapida spinta La cyclette professionale è ideale per ridurre il grasso in eccesso e tonificare il corpo in modo delicato senza danneggiare le articolazioni.

【SEALLA E MANIGLIA REGOLABILI】 Modello esclusivo, la cyclette da casa è di qualità superiore. L'altezza della sella è regolabile. Sella regolabile a 7 livelli, manubrio a 5 livelli, altezza della sella regolabile tra 14 cm. Sella regolabile in avanti e indietro di 6 cm. Manubrio regolabile su e giù di 10 cm. È possibile scegliere un'altezza adatta alla propria statura, adatta a persone di statura inferiore a 180 cm. Dimensioni della cyclette: 94x48x107-115 cm. Peso massimo dell'utente circa 120 kg.

【Chi siamo】: accettiamo resi incondizionati, potete essere sicuri di acquistare. Chi siamo: ISE è stata fondata in Francia nel 2010. Con un servizio clienti professionale e un team tecnico. Vi offriamo una garanzia di acquisto di 12 mesi. Lo sviluppo di ISE ha bisogno dei vostri consigli e del vostro aiuto. Se avete domande, non esitate a contattarci.

HORIZON SPIN Bike 18 – Ciclette Spinning con volano da 17.5 kg

La Spin bike Horizon Indoor della Serie GR è una ciclette creata per le persone che desiderano il massimo dal loro allenamento.

Ogni GR Indoor Cycle Bike viene progettata con precisione, con la massima cura nei dettagli, per offrire la sensazione del vero ciclismo su strada.

Questa Spin Bike è dotata di un volano da 17.5 kg con una manopola di controllo della tensione micro-regolabile che fornisce cambi di resistenza fluidi e precisi.

Inoltre la console LCD offre feedback in tempo reale e una varietà di programmi di allenamento.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Brand: Horizon | Modello: Spin bike 18 | Volano: da 17.5 kg e manubrio ergonomico. | Dimensioni: 124 x 49 x 116 | Peso: 44 kg | Massimo peso supportato: 130 kg | Pedali: in acciaio con gabbia | Resistenza: regolabile con manopola | Supporto provvisto: per iPad / Smart Phone e Borraccia d’acqua