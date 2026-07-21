Milan, Assalto al Baby Prodigio Karetsas: Ma il Prezzo del Genk e l’ombra del Dortmund rischiano di far saltare tutto

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I rossoneri mettono nel mirino il giovane talento del Genk. Tutti i dettagli sulla cifra richiesta e l’ostacolo rappresentato dai tedeschi.

Calciomercato Milan: Occhi Puntati su Konstantinos Karetsas

Arrivano importanti conferme dal Belgio per il mercato in entrata del Milan. La dirigenza rossonera ha messo gli occhi su Konstantinos Karetsas, trequartista classe 2007 di proprietà del Genk, considerato uno dei migliori prospetti europei nel suo ruolo.

Le prestazioni del giovane talento hanno attirato l’attenzione dei maggiori club europei, con il Milan intenzionato ad anticipare i tempi per assicurarsi una delle gemme del calcio belga.

La Cifra Richiesta e la Valutazione del Genk

La trattativa per Karetsas presenta scogli economici non indifferenti. Il Genk è da sempre una bottega cara e non ha alcuna intenzione di svendere il proprio gioiello:

Valutazione del cartellino : La cifra fissata dal club belga si preannuncia già molto elevata , spinta dal forte potenziale del giocatore e dai lunghi margini di crescita .

: La si preannuncia già , spinta dal forte potenziale del giocatore e dai . Strategia rossonera: Il Milan valuta un investimento di prospettiva, ma intende strutturare un’offerta in grado di ammortizzare il costo del trasferimento.

L’Ostacolo Borussia Dortmund nella Corsa al Talento

A complicare i piani del Milan c’è la forte pressione del Borussia Dortmund. Il club tedesco è storicamente specializzato nell’acquisto e valorizzazione dei giovani talenti e rappresenta un ostacolo primario nella corsa al giocatore:

Insidia tedesca : Il Dortmund dispone di ampie risorse economiche ed è pronto a rilanciare sul prezzo per superare la concorrenza.

: Il dispone di ed è pronto a per superare la concorrenza. Appetibilità del progetto: La fama del Borussia nello scommettere subito sui giovani in prima squadra costituisce un’attrazione pericolosa per l’entourage del calciatore.

Le Prospettive dell’Operazione

Il Milan continua a monitorare da vicino la situazione, conscio che per chiudere l’affare Karetsas servirà uno sforzo economico significativo e la capacità di superare la spietata concorrenza internazionale. Le prossime settimane saranno decisive per capire se i rossoneri affonderanno il colpo definitivo.