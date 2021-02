Spezia-Parma Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 27-2-2021

Il sabato della 24ma giornata di Serie A si aprirà con una delicatissima sfida salvezza tra lo Spezia e il Parma. I bianconeri vogliono riscattare la delusione di Firenze, mentre il Parma vuole far punti per non rischiare la retrocessione.

Spezia-Parma 24ma giornata Serie A.

Un vero è proprio snodo salvezza quello che sabato 27 febbraio, alle ore 15:00, metterà di fronte i bianconeri dello Spezia contro i crociati del Parma.

Attualmente sono 10 i punti che separano la squadra di Italiano da quella di D’Aversa ed il match di sabato pomeriggio potrebbe spedire lo Spezia in una posizione più che favorevole nella lotta salvezza.

I liguri stanno giocando un campionato molto al di sopra delle aspettative e la partita di due settimane fa contro il Milan ha mostrato il picco più alto del gioco di Italiano. Lo Spezia si è dimostrato esuberante e volenteroso di fare il proprio gioco anche contro squadre meglio attrezzate ma, la scorsa settimana, ha evidenziato gli effetti collaterali di questo gioco.

La partita contro la Fiorentina è, infatti, stata uno dei punti più bassi dell’espressione calcistica dei bianconeri che si sono ritrovati, magicamente, deboli e facilmente perforabili dalla Viola, pur sempre uno degli attacchi meno prolifici del campionato.

Proprio questa è la speranza del Parma che cercherà di sfruttare le amnesie difensive degli avversari per ridurre lo svantaggio dal quart’ultimo posto.

La squadra di D’Aversa sta cercando, lentamente, di ritrovarsi e, soprattutto, sta sperando nella verve realizzativa di qualcuno dei proprio elementi offensivi in rosa. Il rientro, con gol, di Cornelius è uno dei dati più significativi delle ultime settimane dei crociati capaci di spezzare un filotto di sconfitte che durava da 4 partite, ma di non riuscire, nonostante il doppio vantaggio, a ritrovare la via della vittoria.

17 gol fatti sono davvero pochi per gli emiliani; così come 41 gol subiti sono un campanello d’allarme per i liguri.

Dove vedere Spezia-Parma Diretta TV e Streaming

Sarà possibile vedere il match tra lo Spezia di Vincenzo Italiano e il Parma di Roberto D’Aversa, con calcio d’inizio programmato per le ore 15:00 di sabato 27 febbraio 2021, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Lo scontro salvezza sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky adibiti al racconto della nostra Serie A come Sky Sport , Sky Sport Serie A.

Sarà, inoltre, possibile seguire il match tramite le piattaforme digitali scaricando l’App SkyGo (accessibile a chi ha un abbonamento Sky), NowTV, che non ha bisogno di un abbonamento a Sky ma semplicemente dell’acquisto di un pacchetto, oppure si potrà sentire la diretta della partita via Radio su Rai Radio 1.

Le ultime sulle formazioni di Spezia-Parma

Lo Spezia di Vincenzo Italiano dovrà fare a meno di Fares, Terzi, Marchizza e, ancora una volta, di Mbala Nzola, non ancora pronto fisicamente per tornare al centro dell’attacco bianconero.

Sarà Agudelo a giocare nella posizione di falso nueve e a dargli manforte ci saranno Riccardo Saponara e Gyasi.

In difesa Ismajli sostituirà Marchizza e completerà il quartetto insieme a Vignali, Chabot e Bastoni.

Gli emiliani affronteranno la sfida in trasferta con il solito 4-3-3 impreziosito dalla presenza in attacco di Cornelius, tornato al gol nell’ultimo turno. Ancora out Graziano Pellè.

Sohm dovrebbe essere in vantaggio su Hernani, mentre il centrocampo sarà composto da Kucka e Kurtic.

Probabili formazioni di Spezia-Parma

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Chabot, Bastoni; Maggiore, Ricci, Estevez; Gyasi, Agudelo, Saponara

Parma (4-3-3): Sepe; Conti, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Sohm, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho

Precedenti e statistiche di Spezia-Parma

Il Parma è la squadra che ha segnato meno gol in tutto il campionato 17.

Gli emiliani, inoltre, sono la seconda peggior difesa del campionato con 45 gol subiti; segue proprio lo Spezia con 41.

