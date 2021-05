Spezia-Napoli: dove vederla in Tv-diretta Streaming, formazioni e orario 08-05-2021

Dove vedere Spezia-Napoli, anticipo della 35° Giornata di Serie A, sabato 8 Maggio alle 15:00. La partita Spezia-Napoli sarà trasmessa in Diretta TV e Streaming in esclusiva su Sky Sport Serie A, Sky Sport 252, Sky Go e Now Tv.

Il pareggio del Cagliari all’ultimo respiro nel match di domenica scorsa ha fatto scivolare il Napoli di Gennaro Gattuso al 5° in classifica, a -2 da Atalanta, Juventus e Milan. I partenopei sono ancora in corsa per un posto in Champions League, ma sabato pomeriggio sarà vietato sbagliare contro lo Spezia di Vincenzo Italiano che, ancora in lotta per la salvezza, venderà sicuramente cara la pelle al cospetto di una squadra già battuta, per 1-2, lo scorso gennaio. Come sette giorni fa quindi, in palio punti pesantissimi tanto per la salvezza quanto per la Champions.

Spezia-Napoli, 35° giornata Serie A 08-05-2021.

Le ultime sulle formazioni di Spezia e Napoli

Per quanto riguarda le formazioni, Italiano dovrebbe schierare i suoi con il consueto 4-3-3 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Provedel in porta. Davanti a lui, Vignali, Ismajli, Erlic e Marchizza. Centrocampo a tre con Estevez, Ricci e Maggiore. In attacco il tridente formato da Gyasi, Piccoli e Verde.

Gattuso dovrebbe invece optare per il suo consueto 4-2-3-1. Meret quindi in porta con, a fargli da schermo, Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani ed Hysaj. A centrocampo spazio a Fabian Ruiz e Demme con Lozano, Zielinski ed Insigne sulla trequarti a fare da supporto all’unica punta, Osimhen.

Probabili formazioni Spezia-Napoli

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Ismajli, Erlic, Marchizza; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Piccoli, Verde.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Come vedere Spezia-Napoli in diretta Tv e Streaming

Partita: Spezia-Napoli

Data: sabato 8 maggio 2021

Orario: 15:00

Canali Tv: Sky Sport Serie A, Sky Sport 252

Streaming: Sky Go, Now Tv

Spezia-Napoli sarà visibile, a partire dalle 15:00, sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 252. Via streaming invece, il match tra liguri e campani sarà visibile mediante gli appositi servizi offerti da Sky Go e Now Tv.

Dove ascoltare la radiocronaca di Spezia-Napoli

La radiocronaca di Spezia-Napoli sarà disponibile, a partire dalle 15:00, sulle frequenze di Rai Radio Uno Sport e Kiss Kiss Italia.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Spezia e Napoli sono complessivamente 14 (1 in Serie A, 8 in Serie B, 3 in Coppa Italia, 2 in Supercoppa Serie C1) con un bilancio che dice 4 vittorie degli spezzini, 6 dei napoletani e 4 pareggi. 20 i gol segnati dagli azzurri, 17 quelli messi a referto dagli aquilotti.

L’ultimo precedente in assoluto tra le due formazioni risale al 4-2 del Maradona in favore degli uomini di Gennaro Gattuso dello scorso 28 gennaio (quarti di finale Coppa Italia). L’ultima sfida in campionato risale invece a Napoli-Spezia 1-2 del 6 gennaio. Quella di sabato sarà la prima volta in cui le due squadre si affrontano in Serie A sul terreno del Picco. Nell’ultimo match giocato in terra ligure, datato 30 settembre 2006 (Serie B 2006-2007), il Napoli vinse per 1 a 0 grazie ad un gol di Paolo Cannavaro.

