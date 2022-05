Spezia-Napoli 0-3, post-partita Spalletti: “Soddisfatti della vittoria. La società è già al lavoro per il prossimo anno”

Conferenza post-partita di Spezia-Napoli 0-3. Gli azzurri vincono grazie ai gol di Politano, Zielinski e Demme. La conferenza di Luciano Spalletti nel post-partita.

Il Napoli chiude il campionato con una vittoria per 3-0 a La Spezia. Gli azzurri a fine stagione si ritrovano con 79 punti ed il terzo posto raggiunto. Un traguardo davvero importante anche se con qualche cosa in più, oggi pomeriggio il Napoli poteva lottare per lo scudetto insieme a Milan ed Inter. Una vittoria comunque importante per Luciano Spalletti che si ritiene soddisfatto.

I giocatori si sono fatti trovare pronti, riuscendo a dare spazio un po’ a tutti. Oggi, infatti, ha esordito il terzo portiere Marfella, autore di un grande intervento, e c’è stato il ritorno di Demme. Il mister ha parlato anche degli scontri che ci sono stati e che hanno costretto ad interrompere la partita. Sono cose che fanno male al calcio, ha ammesso, anche perché allo stadio ci sono anche tante famiglia con bambini.

Con l’addio di Insigne e di Ghoulam che oggi ha fatto il capitano, la società è già al lavoro per il prossimo anno. Bisognerà sicuramente sostituire i giocatori che andranno via anche perché ci sarà anche la Champions League. Nonostante questo, non ci dovrà essere un caro di personalità con l’addio di alcuni giocatori.