Spezia-Milan, Dichiarazioni pre partita Pioli: “Domani Calhanoglu titolare”

Steafano Pioli si è presentato ai microfoni alla vigilia della partita contro lo Spezia per snocciolare le tematiche relative a questo match.

L’allenatore del Milan non sottovaluta lo Spezia, dicendo che all’andata hanno giocato una buona partita e hanno, tra le altre, battuto Roma e Napoli.

In vista della partita di domani Pioli potrà contare su molti recuperati, ma dovrà fare a meno di Diaz, Maldini e di Calabria squalificato.

Spezia-Milan, 22° Giornata di Serie A

Sulla formazione l’ex tecnico di Lazio e Inter annuncia la titolarità di Calhanoglu e il ballottaggio tra Leao e Rebic sulla fascia sinistra dei trequartisti.

L’allenatore del Milan non parla della situazione dei rinnovi, lui vede i suoi calciatori concentrati nell’affrontare al meglio tutte le partite.

Inoltre Pioli non vuole guardare la classifica, per lui si giudicherà la squadra in base ai risultati che si vedranno a fine anno, ma non ora.

Il tecnico rossonero dice che si può sempre migliorare. Ci sono punti da correggere e bisogna sempre cercare di migliorare e di lavorare bene.

