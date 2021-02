Spezia-Milan 2-0, Dichiarazioni post partita Pioli: “Prestazione tecnica assolutamente insufficiente”

Stefano Pioli ai microfoni non si nasconde dietro un dito e ammette che il Milan ha meritato di perdere contro lo Spezia di Vincenzo Italiano.

Per il tecnico rossonero la squadra ha mostrato poca intensità e poca qualità. La squadra non ha avuto la forza di reagire alle difficoltà.

Stefano Pioli, allenatore del Milan

L’allenatore del Milan rassicura sulle condizioni di Rebic: “Ha avuto un trauma, una mezza distorsione che non gli ha permesso di scendere in campo. Non dovrebbe essere particolarmente grave, spero di averlo a disposizione per giovedì”.

I ragazzi sono delusi dalla partita di stasera, ma bisogna reagire. Nello spogliatoio nessuno ha parlato per la troppa delusione.

