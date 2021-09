Spezia-Milan 1-2, le dichiarazioni post partita di Stefano Pioli: “Siamo una grande squadra e vincere partite così difficili ne è la dimostrazione”

Il Milan soffre, ma alla fine riesce a battere lo Spezia di Thiago Motta nell’anticipo pomeridiano della 6° giornata di campionato in Serie A. Decisivo un gol di Brahim Diaz a quattro minuti dalla fine. I rossoneri, in attesa di Inter-Atalanta e Napoli-Cagliari, sono primi in classifica con 16 punti. In queste righe le dichiarazioni post partita del tecnico dei meneghini, Stefano Pioli.

Dopo la vittoria interna di mercoledì contro il Venezia di Paolo Zanetti, il Milan di Stefano Pioli batte anche lo Spezia di Thiago Motta e, in attesa di Inter-Atalanta e Napoli-Cagliari, balza al comando della Serie A con 16 punti frutto di 5 vittorie e 1 pareggio. Match di sofferenza per i rossoneri che viene risolto da una rete di Brahim Diaz a quattro minuti dalla fine. A segno, per la prima volta con la maglia del Diavolo, anche Daniel Maldini che realizza il suo primo gol in Serie A alla sua prima partita da titolare.

Così Stefano Pioli nel post partita di Spezia-Milan 1-2.

Felice, nelle consuete interviste post partita, Stefano Pioli che ha espresso soddisfazione per la vittoria ottenuta dai suoi ragazzi su un campo difficile come quello di La Spezia:

Il bello di questi ragazzi è che credono nelle loro potenzialità. Vincere partite così difficili e pericolose è la dimostrazione che siamo una grande squadra. Quest’anno poi ciò che tutti si aspettano da noi è molto di più rispetto all’anno scorso. Ma penso che stiamo reagendo molto bene.

Il tecnico rossonero si è poi complimentato con Daniel Maldini, in gol alla sua prima partita da titolare in Serie A:

Daniel ha talento, vede il gioco e ha intelligenza. Deve essere però più rapido ed attento nello smarcarsi. Deve sfilarsi dagli avversari. Spesso gli bastavano due metri in più per cambiare nettamente il risultato della giocata successiva. Credo però che possa solo crescere e che abbia le qualità per darci grandi soddisfazione in futuro.

Pioli ha quindi concluso la sua chiacchierata coi giornalisti analizzando nel complesso la vittoria odierna:

È stata una partita complicata, era la quinta partita in quattordici giorni contro una squadra che sta bene. È una gran vittoria. Abbiamo giocato bene, ma non benissimo. Vincere le partite in cui non rendi al 100% vuol dire avere una forza mentale importante.

Migliori Bookmakers AAMS