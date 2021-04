Spezia-Inter: dove vederla in TV-diretta Streaming, formazioni e orario 21-4-2021

Dove vedere Spezia – Inter, match valido per la 32° giornata di Serie A, mercoledì 21 aprile alle ore 20:45. La partita Spezia-Inter sarà trasmessa in Diretta TV e in esclusiva da Sky e in Streaming sulle piattaforme Sky GO e Now TV.

Dopo il pari ottenuto contro il Napoli, all’Inter mancano 4 vittorie alla matematica certezza dello Scudetto. La trasferta di La Spezia è il primo passo verso il sogno tricolore. I liguri sono a sette punti dalla zona retrocessione, ma non possono ancora stare tranquilli e devono ancora ottenere la salvezza aritmetica. Nel turno infrasettimanale della 32° di A, la squadra di Italiano ospita al Picco i nerazzurri di Conte, che dovrà fare a meno di Kolarov e Vidal.

Il pari di Napoli è stato visto come un bonus usato con saggezza, visto il vantaggio accumulato dall’Inter. Il Milan ha ripreso due punti, portandosi da -11 a -9 e per i nerazzurri è tempo di ripartire subito e ottenere quei 12 punti necessari che vorrebbero dire Tricolore. Seppur imprecisa e poco cattiva, l’Inter vista contro il Napoli ha mostrato segni di miglioramento nella proposta di gioco, arma che dovrà essere decisiva pe avere la meglio sull’insidiosa squadra allenata da Italiano.

Nonostante la salvezza è ancora da conquistare, lo Spezia si può benissimo annoverare come una delle sorprese liete di questa stagione di Serie A. Additata ai nastri di partenza come retrocessa certa e stabile nelle ultime posizioni, al momento gli spezzini sono 14° a 32 punti, a un rassicurante +7 sulla zona retrocessione. Non c’è da abbassare la guardia, ma grazie al gioco dato dal tecnico Italiano e al buon apporto di giocatori giovani come Nzola, Pobega, Maggiore e Verde, lo Spezia ha saputo ritagliarsi un suo spazio, battendo il Milan in casa in campionato e elimimando la Roma in Coppa Italia.

Ultime sulle formazioni di Spezia-Inter:

L’unico indisponibile certo è Kolarov, con Vidal da valutare. Per il resto rosa tutta disponibile per Antonio Conte. Difficile che il tecnico dell’Inter faccia ampio turnover, unico cambio probabile è l’avvicendamento sulla fascia sinistra, con Perisic al posto di Darmian. Dubbio Lautaro – Sanchez in attacco, ma l’argentino è favorito. Quindi Handanovic tra i pali, difesa con Bastoni, de Vrij e Skriniar. A centrocampo Barella, Brozovic ed Eriksen. Sulle fasce Perisic e Hakimi. Lautaro Martinez e Lukaku in avanti.

Lo Spezia dovrà fare a meno di Krapikas e Ramos, ma il 4-3-3 anti-Inter è pronto. Provedel in porta, Ferrer, Ismajli, Terzi e Marchizza in difesa. In mediana Pobega, Ricci e Maggiore, Tridente d’attacco con Gyasi, Piccoli e Farias. Agudelo, Galabinov, Verde e Nzola in panchina.

Proabili formazioni di Spezia-Inter

SPEZIA (4-3-3): Provedel, Ferrer, Ismajli, Terzi, Marchizza, Pobega, Ricci, Maggiore, Gyas, Piccoli, Farias.

INTER (3-5-2): Handanovic, Bastoni, de Vrij, Skriniar, Perisic, Barella, Brozovic, Eriksen, Hakimi, Lautaro Martinez, Lukaku.

Come vedere Spezia-Inter in Diretta TV e Streaming Live:

Partita: Spezia-Inter

Data: mercoledì 21 aprile 2021

Orario: 20:45

Canali TV: Sky Sport Serie A (canale 202)

Streaming: Sky GO (app) e Now TV (app e sito)

La partita Spezia–Inter, match valido per la 32° giornata di Serie A, sarò trasmessa in diretta Tv in esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202), disponibile per gli abbonati Sky.

Gli abbonati a Sky potranno vedere la partita anche sulla piattaforma streaming Sky Go. Match disponibile anche sulla piattaforma Now Tv, previo abbonamento.

Precedenti e statistiche di Spezia-Inter

Quello di domani sera sarà il secondo precedente in assoluto tra le due squadre in campionato. Il primo e unico precedente infatti risale alla partita d’andata di campionato. L’Inter vinse 2-1 a San Siro grazie ai gol di Hakimi e Lukaku. Di Roberto Piccoli il gol spezzino.

