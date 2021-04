Spezia-Inter 1-1, dichiarazioni post-partita Conte: “Traguardo più vicino, quindi pressione aumenta”

Termina 1-1 il match tra Spezia e Inter valido per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. A segno per l’Inter Perisic, il quale ha pareggiato il momentaneo vantaggio di Farias. 2 i legni colpiti dei nerazzurri.

Un Antonio Conte un po’ rammaricato ha così analizzato nel post-partita la gara dei suoi: “Sentire un po’ di pressione è più che normale. Le partite diminuiscono, il traguardo si fa sempre più vicino e mentalmente la testa tende un po’ a bloccarsi. La prestazione, però, è stata buona. Dobbiamo tornare ad essere cinici, anche il gol nostro abbiamo rischiato di non farlo. Con il Verona ci aspetta una gara molto fisica. Urge ritrovare le forze”.

Distrazioni esterne: “Abbiamo avuto un solo giorno per lavorare. Siamo tornati sul campo direttamente lunedì, e chi ha giocato a Napoli ha fatto defaticante. Non c’è stato neanche tempo per ascoltare le voci esterne sulla Super League. Eravamo concentrati”.

Antonio Conte, 51 anni, allenatore dell’Inter

Opinione sulla Super League: “Da uomo di sport dico che le tradizioni non vadano dimenticate ne tradite. La passione è la prima cosa, così come la meritocrazia. Chiedo però anche alla UEFA di farsi 2 domande, soprattutto in merito all’acquisizione dei diritti TV. In campo vanno i calciatori, i sacrifici economici li fanno i club, e loro trattengono una fetta a parer mio troppo grande”.

Futuro nerazzurro: “C’è da delineare bene i piani societari. Quest’anno stiamo facendo qualcosa di grande, di meraviglioso e dobbiamo continuare ad incidere sul presente. Ma i programmi societari sono cambiati, lo sanno tutti”.

