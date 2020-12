Sparta Praga-Milan Diretta TV- Streaming e Probabili formazioni (10-11-2020)

Test importante per chi ha giocato meno e occasione ancora possibile per il raggiungimento del primo posto nel Girone. Dall’altra parte lo Sparta Praga non ha nulla da chiedere ma in casa contro un prestigioso avversario vorrà fare bella figura e ottenere un risultato di prestigio.

Il Milan è già qualificato ai Sedicesimi, ma Pioli e i suoi ragazzi vogliono onorare anche l’ultimo impegno. Certo il turnover ci sarò e sarà abbastanza consistente in vista del match di campionato contro il Parma.

Come già ribadito lo Sparta Praga non ha nulla da chiedere, ormai è eliminato, ma cercherà di onorare l’impegno con tutte le sue forze.

Sparta Praga-Milan, 6° Giornata di Europa League

Ultime sulle formazioni di Sparta Praga-Milan:

Solito 4-3-3 per lo Sparta con il tridente d’attacco che sarà formato dal trio Karabec, Julius, Krejci. A centrocampo ci saranno Pavelka, Travnik, Vindheim. Sulle fasce agiranno Sacek e Hanousek.

Turnover totale o quasi per Stefano Pioli. Al debutto da titolari ci saranno Conti e Duarte, il trio dei trequartisti sarà formato da Castillejo, Diaz e Hauge a supporto dell’unica punta Colombo. Cambio anche in porta, gioca Tatarusanu.

Probabili formazioni Sparta Praga-Milan:

Sparta Praga (4-3-3): Heca; Sacek, Lischka, Plechaty, Hanousek; Pavelka, Travnik, Vindheim; Karabec, Julius, Krejci.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Conti, Gabbia, Duarte, Dalot; Tonali, Krunic; Castillejo, Diaz, Hauge; Colombo.

Come vedere Sparta Praga-Milan in Diretta TV e Streaming Live:

La partita tra Sparta Praga e Milan, valida per la 6° Giornata di Europa League sarà trasmessa n diretta sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport (canale 252 del satellite). Per gli abbonati Sky sarà possibile assistere al match anche in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now TV.

Sarà possibile vedere la partita sia su personal computer e notebook, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l’applicazione per sistemi iOS ed Android.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Sparta Praga-Milan:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Sparta-Praga Milan in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/radio/RAI-Radio-1-934-s25212/

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Sparta Praga-Milan:

Due sono i precedenti, uno nella Coppa Uefa 1995/96 e l’altro nella Champions League 2003/04. Le partite in casa dello Slavia Praga finirono entrambe 0-0.

