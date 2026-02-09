Spalletti esplode dopo Juventus Lazio: bacio in diretta e attacco frontale al sistema arbitrale

Il post partita di Juventus Lazio finisce sotto i riflettori non solo per il risultato, ma per lo sfogo durissimo di Luciano Spalletti, protagonista di una delle interviste più discusse della stagione. Dopo il caotico 2 a 2 dell’Allianz Stadium, il tecnico bianconero si è lasciato andare a una lunga requisitoria contro il sistema arbitrale italiano, culminata in un gesto simbolico che ha fatto il giro dei social: un bacio all’intervistatrice per spiegare che “il contatto non è impatto”.

Una scena che riassume perfettamente il clima di tensione che si respira attorno alla direzione arbitrale in Serie A e che ha acceso un dibattito ben più ampio del singolo episodio.

La partita e gli episodi che hanno acceso la miccia

La gara contro la Lazio è stata tutt’altro che banale. La Juventus si è ritrovata sotto di due gol, colpita dalle reti di Pedro e Gustav Isaksen, prima di rimettere tutto in equilibrio grazie alle incornate di Weston McKennie e Pierre Kalulu. Un pareggio che ha lasciato l’amaro in bocca soprattutto per quanto accaduto nel primo tempo.

Sul punteggio di 0 a 0, il gol di Teun Koopmeiners viene annullato per un presunto fuorigioco di Khephren Thuram, ma l’azione è preceduta da un contatto sospetto in area: Mario Gila su Juan Cabal. Secondo Luca Marelli, moviolista di DAZN Italia, quell’intervento avrebbe meritato calcio di rigore, alimentando ulteriormente la polemica.

È da lì che parte il monologo di Spalletti.

“Ogni episodio è interpretazione”: la critica alle regole rigide

Spalletti chiarisce subito di non voler ridurre tutto a un semplice “rigore sì o rigore no”. Il punto, secondo il tecnico della Juventus, è molto più profondo.

Il problema è la rigidità delle regole e il peso eccessivo dato a concetti astratti come il “contatto”, senza valutare contesto, dinamica e reale impatto sull’azione. Il difensore che scivola, il piede sfiorato, il pallone che cambia o non cambia traiettoria: per Spalletti non possono essere tutti episodi automaticamente punibili allo stesso modo.

Il calcio, sostiene, non può essere ridotto a una somma di fotogrammi rallentati. Serve una lettura complessiva dell’azione, ed è proprio questo che, a suo avviso, oggi manca.

Il caso Atalanta e il paradosso del VAR

Nel suo sfogo, Spalletti richiama anche un precedente recente contro l’Atalanta. Un rigore assegnato per fallo di mano dopo l’intervento del VAR, arrivato oltre un minuto dopo l’azione, quando nessuno in campo aveva nemmeno intuito cosa fosse successo, compreso lo stesso autore del cross.

Per l’allenatore, questo è il paradosso più grave: se nessuno si accorge dell’irregolarità, chi è davvero danneggiato? L’uso esasperato della tecnologia rischia di allontanare il calcio dalla sua natura reale, trasformando ogni episodio in un esercizio accademico anziché sportivo.

“Contatto non è impatto”: il gesto che ha fatto discutere

Il momento più clamoroso arriva quando Spalletti, per rendere il concetto comprensibile a tutti, compie un gesto simbolico. Un bacio sulla guancia all’intervistatrice per dimostrare che esiste una differenza enorme tra un semplice contatto e un impatto che altera davvero un’azione di gioco.

Un gesto istintivo, certamente discutibile, ma che ha centrato l’obiettivo comunicativo: far capire che il calcio non può essere giudicato solo con il righello delle immagini al rallentatore.

Il VAR, secondo Spalletti, dovrebbe servire proprio a questo: valutare il contesto nella sua totalità, non applicare automaticamente una sanzione a ogni tocco.

La proposta chiave: arbitri professionisti a tempo pieno

La parte più interessante del discorso arriva però nel finale, quando Spalletti individua quella che, per lui, è la vera riforma necessaria: rendere gli arbitri professionisti a tutti gli effetti.

In campo ci sono 23 protagonisti, ma solo uno non vive esclusivamente di calcio. L’arbitro, una figura decisiva quanto i giocatori, è costretto a dividere la propria attenzione tra lavoro, carriera e pressione mediatica. Un’anomalia che, secondo il tecnico, non è più sostenibile.

Un arbitro che la sera torna a casa pensando ad altro, che deve decidere se continuare o meno questa carriera, non può avere la stessa serenità di chi è totalmente immerso nel sistema. Per Spalletti, la professionalizzazione totale della classe arbitrale è l’unica strada per migliorare qualità, coerenza e credibilità delle decisioni.

Uno sfogo che va oltre Juventus Lazio

Al di là del risultato e degli episodi specifici, lo sfogo di Luciano Spalletti fotografa un malessere diffuso nel calcio italiano. Allenatori, giocatori e tifosi chiedono regole più chiare, meno automatismi e più interpretazione intelligente.

Il messaggio è netto: il calcio non è una scienza esatta, e trattarlo come tale rischia di snaturarlo. Finché ogni contatto verrà considerato un impatto e ogni arbitro resterà un non professionista in mezzo a professionisti, le polemiche saranno inevitabili.