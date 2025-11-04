Spalletti esalta Yildiz: “Mi ricorda Kvaratskhelia e Di Natale, talento destinato a brillare”

Luciano Spalletti continua a mandare messaggi pieni di fiducia verso il futuro della Juventus e uno dei protagonisti del nuovo corso risponde al nome di Kenan Yildiz. Alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Sporting CP, il tecnico bianconero ha parlato in conferenza stampa, sottolineando il ritorno del giovane talento e regalandogli paragoni pesanti.

«È a disposizione» ha esordito Spalletti, confermando che Yildiz è pronto dopo aver saltato l’esordio del nuovo allenatore in campionato. Poi la rivelazione: «Sono fortunato, ho allenato grandi giocatori. Kvaratskhelia aveva quelle caratteristiche. E uno che ha avuto meno luce ma un talento incredibile è stato Toto Di Natale. Yildiz è uno di quelli che a fine stagione vedrete ovunque sui social.»

Parole forti, che avvicinano il giovane turco a due interpreti diversissimi ma accomunati da qualità tecniche e sensibilità calcistica eccezionali: Kvara, simbolo dello Scudetto del Napoli, e Di Natale, fuoriclasse raffinato e spesso sottovalutato nella sua carriera all’Udinese.

Un talento in ascesa, già decisivo e candidato al Golden Boy

A soli 20 anni, Yildiz sta diventando sempre più centrale nei piani della Juventus. La sua capacità di giocare tra le linee, creare superiorità numerica e inventare in zona offensiva lo rende un’arma irrinunciabile. I numeri parlano chiaro: sette contributi decisivi tra gol e assist in 12 presenze stagionali.

Non a caso, il classe 2005 è in corsa per il Golden Boy 2025, insieme a nomi di primissimo piano come Pau Cubarsí, Arda Güler e Désiré Doué. Un riconoscimento che testimonia quanto il calcio europeo stia osservando con attenzione la sua crescita.

La Juve lo aspetta per la notte Champions

Con il suo ritorno dal primo minuto, la Juventus punta ad alzare il livello tecnico e creativo nella sfida di martedì sera all’Allianz Stadium. Spalletti lo ha definito uno dei punti di riferimento del suo progetto, un giovane con fame, qualità e personalità per reggere il peso di una maglia importante.

Il messaggio è chiaro: Yildiz non è solo una promessa, ma un talento già pronto per il palcoscenico internazionale. E con un allenatore che sa valorizzare giocatori tecnici e creativi, il suo futuro sembra scritto: ambizioso, luminoso e sotto i riflettori del calcio europeo.

