Napoli, Benitez o Spalletti per il dopo Gattuso

Spalletti Benitez Napoli. Cominciano già i casting per il nuovo allenatore del Napoli. Il rinnovo di Rino Gattuso sembra essere davvero complicato. Aurelio De Laurentiis ha sempre avuto fiducia verso il tecnico calabrese ma i risultati non stanno arrivando. Sempre l’allenatore dei partenopei è stato anche vittima di un post fake pubblicato sui social che ha fatto scoppiare una vera e propria polemica.

La panchina di Rino Gattuso comincia già a scricchiolare. La sconfitta per 3-1 in Coppa Italia contro l’Atalanta ha chiuso definitivamente un obbiettivo importante per la società. Neanche in campionato il Napoli sta andando molto bene. Attualmente è al sesto posto e con una partita in meno da giocare. Paradossalmente, la squadra campana risulta essere la miglior difesa nonostante le 7 sconfitte.

Questi KO pesano molto, specie se arrivati con squadre alla portata come Spezia, Genoa e Verona. A questo periodo nero si aggiungono anche i numerosi indisponibili che il Napoli ha. Adesso anche Diego Demme è infortunato e non ci sarà nel match delicatissimo di sabato sera contro la Juventus al Diego Armando Maradona.

Su Facebook, tra l’altro, è comparso anche un profilo fake che si spacciava per il vero Gattuso. Nel post in questione, che ha fatto il giro del web, il tecnico dichiarava che la sfida contro i bianconeri sarebbe stata l’ultima sulla panchina del Napoli. La SSC Napoli è immediatamente intervenuta ammettendo che l’allenatore non ha profili social e che si tratta di un account gestito da terzi. Insomma, non sembra esserci pace per Ringhio.

Spalletti Benitez Napoli, lo spagnolo come manager

Gattuso, però, è stato chiaro: non darà le dimissioni. Nonostante la chiarezza, cominciano già a fioccare i nomi per sostituire l’ex tecnico del Milan. Oltre ai nomi già noti come Roberto De Zerbi e Ivan Juric, ne sono spuntati anche altri due. Si tratta dell’ex allenatore azzurro Rafa Benitez e Luciano Spalletti. Entrambi conoscono molto bene la Serie A.

Spalletti, attualmente, è ancora in contratto fino a giugno con l’Inter. L’allenatore toscano, però, difficilmente potrebbe accettare un ruolo da subentrato in quanto preferirebbe anche delle garanzie per il futuro. Per quanto riguarda Benitez, potrebbe esserci un ritorno. L’ex Liverpool col Napoli ha vinto una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.

Un tecnico che sicuramente i tifosi napoletani ricorderanno con piacere. Dopo un dodicesimo posto con i cinesi del Dalian Yifang, Benitez potrebbe tornare in Italia. Probabile, però, più un ruolo da direttore tecnico nel Napoli dove avrebbe ogni libertà per quanto riguarda il mercato. Per adesso, Gattuso non pensa al futuro.

Oltre alla sfida di sabato con la Juventus, giovedì comincerà anche l’Europa League e gli azzurri affronteranno ai sedicesimi il Granada. La sfida contro gli andalusi sarà fondamentale: si tratta di dentro o fuori per il tecnico ex campione del mondo.

