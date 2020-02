Video Gol Highlights Spal-Sassuolo 1-2: Bonifazi illude, Caputo e Boga recuperano per i neroverdi!

Risultato di Spal-Sassuolo 1-2, 23esima giornata di Serie A: prima Bonifazi, ma poi Caputo su rigore e Boga alla fine ribaltano il risultato! Spal sempre più nei guai, il Sassuolo veleggia in classifica!

Una partita giocata con un buon ritmo da entrambe le formazioni. La Spal che passa per prima in vantaggio con Bonifazi che sfrutta un errore della difesa neroverde. Nella ripresa, a metà, il pareggio su rigore per un brutto ed inutile intervento di Tomovic su Boga. Caputo dagli undici metri spiazza Berisha! Poi al novantesimo arriva il vantaggio dei neroverdi con Boga che di testa infila un incolpevole Berisha!

La sintesi di Spal-Sassuolo 1-2, 23esima giornata di Serie A

Dopo un iniziale momento di studio, gli ospiti si rendono pericolosi per primi. E’ Boga, che riceve un pallone dopo un errore di Bonifazi in disimpegno. Il suo tiro, però, è centrale ed è facile per Berisha pararlo!

Tre minuti più tardi c’è un lancio in profondità per Petagna, ma è decisivo Toljan ad anticiparlo ed evitare che possa concludere in porta!

A metà del primo tempo altra occasione per gli ospiti, con Berardi che apre per Caputo, quindi servizio per Toljan. Quest’ultimo sulla fascia crossa al centro, ma Berardi calcia alto!

Al ventitreesimo minuto i padroni di casa passano in vantaggio! Su cross in area Consigli esce male, disturba il compagno Obiang e così Bonifazi ha sul piede comodo il vantaggio!

Dopo la coclusione di Traorè su punizione terminata fuori, ecco un contropiede dei padroni di casa, con Di Francesco che tira ma Consigli risponde presente!

Cinque minuti dopo altro contropiede della formazione di casa! Petagna entra in area, salta il diretto marcatore e calcia fuori!

Ripresa che inizia con il Sassuolo più determinato a scalfire la difesa avversaria. Dopo un primo contropiede dei padroni di casa con Murgia e il suo tiro fuori, ci provano prima Obiang e poi Berardi, ma entrambi le loro conclusioni sono alte!

Al quarto d’ora doppia occasione per i romagnoli! Prima Reca sul sinistro, trova Consigli bravo ad intervenire, sull’azione seguente è Strefezza che prova una conclusione deviata da un difensore in angolo!

A metà della ripresa arriva il pareggio degli ospiti! Un fallo di Tomovic su Boga e l’abitro concede il penalty! Sul dischetto va Caputo che realizza!

Due minuti più tardi occasione d’oro per i padroni di casa! Prima conclusione di Missiroli deviata, quindi Di Francesco calcia, trova la mano di Consigli che devia sul palo!

Verso il settantesimo minuto c’è una conclusione di Defrel con palla che termina di poco fuori alla destra di Berisha! Quindi conclusione di Murgia su punizione e palla che termina fuori di poco!

Le due squadre attaccano e provano a superarsi in questo finale! Ancora Obiang dopo un bello scambio tra Berardi e Boga, prova una conclusione dal limite dell’area, bloccata facilmente da Berisha!

Superati i dieci minuti al termine, un passaggio in verticale di Berardi per Kyriakopoulos, il quale prova ad anticipare Berisha in uscita, ma il portiere interviene e mette in angolo!

Al novantesimo minuto c’è il vantaggio degli ospiti! Berardi con il sinisto serve Boga che supera il diretto marcatore e di testa fredda Berisha!

Video Gol Highlights

PER GUARDARE I VIDEO GOL DELLA PARTITA CLICCARE SUL LINK

Il tabellino di Spal-Sassuolo 1-2, 23esima giornata di Serie A

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Bonifazi; Strefezza, Dabo (42° p.t. Murgia), Missiroli, Castro (59° s.t. Valoti), Reca; Di Francesco (85° s.t. Valdifiori), Petagna. All. Semplici

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Traorè (46° s.t. Defrel), Boga; Caputo (92° s.t. Magnani). All. De Zerbi

Arbitro: Giacomelli (Trieste)

Reti: 24° p.t. Murgia (S), 65° s.t. Caputo su rig. (S), 90° s.t. Boga (S)

