Spal-Milan 2-2, voti, pagelle e analisi, all’ultimo respiro.

E’ successo di tutto e il contrario di tutto tra Spal e Milan. Padroni di casa clamorosamente in vantaggio per 2-0, Milan che nel secondo tempo trova con determinazione, ma anche con un pò di fortuna il modo di rimettere in piedi una partita così. Nella corsa all’Europa sono 2 punti persi e il calendario recita Lazio, Juventus e Napoli…

Top 3 Milan:

Calhanoglu 6,5 Decisamente il più continuo del Milan tra primo e secondo tempo. Certo, cala verso gli ultimi minuti, ma è decisamente il più ispirato. Sta crescendo sempre di più, e oggi ad inizio partita sfiora un gol bellissimo. Vedremo con la Lazio

Saelemaekers 6,5 Oggi il Milan lo ha riscattato e lui cerca di mettersi in mostra come può. Corre molto su quella fascia e mette in mezzo tanti palloni non sfruttati dai compagni. Deve migliorare nella tecnica, ma ha fatto vedere cose interessanti. Suo il cross che genera l’autogol di Vicari.

Leao 6,5 Entra e fa benissimo. Con i suoi dribbling e le sue giocate mette in seria difficoltà la difesa della Spal e alla fine trova pure il gol che permette al Milan di riaprire la partita.

Flop 3 Milan:

Theo Hernandez 5 Oggi non è il solito Theo. Sempre in difficoltà e quasi mai si rende pericoloso in attacco. Si guadagna l’espulsione di D’Alessandro che sarà alla lunga utile al Milan.

Rebic 5 Oggi la giornata è talmente negativa che sbaglia anche gli stop del pallone più elementari. Dopo un ottimo periodo ci sta giocare male una partita, ma non così…

Bennacer 5 Partita pessima anche per lui. Sbaglia parecchi passaggi e in velocità si fa bruciare da D’Alessandro parecchie volte.

Top 3 Spal:

Floccari 7: Oggi ha realizzato uno dei gol più belli della sua carriera con un tiro terrificante da grande distanza. Fa sempre commuovere vedere un quasi 40enne giocare con la stessa passione di un ragazzino. Questi sono i calciatori che tutti amiamo

Letica 6,5 Buona partita per il portiere della Spal che si fa trovare pronto sulle conclusioni del Milan.

Dabo 7 Dopo questa partita lo possiamo soprannominare “calamita” Si incolla agli avversari e non lascia loro il tempo di correre e di pensare. A Ferrara nonostante tutto è uno dei migliori di questa travagliata stagione.

Flop 3 Spal :

D’Alessandro 4 Stava giocando una partita da 7, ma il suo fallo da espulsione non solo ha rovinato la sua partita, ma ha impedito probabilmente alla Spal una vittoria contro il Milan.

Vicari 4,5 Era apparso come il difensore più in difficoltà della squadra di Di Biagio e l’autogol, seppur sfortunato lo coccola di diritto tra i Flop

Per la Spal probabilmente sono svanite le possibilità di salvezza, per il Milan questi sono 2 punti buttati, il calendario recita Lazio, Juventus e Napoli e il rischio degli zero punti è dietro l’angolo…

