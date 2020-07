Spal-Inter 0-4, dichiarazioni post-partita Conte: “Felice per aver ipotecato il discorso Champions League, ma primo posto ancora troppo lontano…”

Termina 0-4 per l’Inter il match contro la Spal valido per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri a segno Candreva, Biraghi, Sanchez e Gagliardini.

Sul match: “Abbiamo affrontato una gara più di difficile rispetto a come è stata presentata. La Spal è rimasta a lungo in partita e scardinarla non è stato affatto semplice”.

Gli obbiettivi: “Sono felice di aver ipotecato il discorso Champions League. È una bella cosa aver fatto ciò con così tanto anticipo. Sullo scudetto non penso ci siano molte speranze, i 6 punti in più della Juventus restano tanti”.

Antonio Conte, 50 anni, allenatore dell’Inter

Passi in avanti: “Rispetto al passato abbiamo un po’ modificato il nostro modo di stare in campo con il 3-5-2, ora creiamo di più, abbiamo più occasioni da rete. In più resta il dato dei 18 realizzatori diversi a segno in una stagione”.

Sui singoli: “Sanchez è un calciatore splendido, finalmente sta ritrovando il top della forma, è un calciatore ritrovato con una grande fame di fare bene. Veniva da due stagioni no, ma ora lo vedo rinvigorito. Sarà però la società a fare le sue valutazioni sul tenerlo. Eriksen è un bravissimo ragazzo, che non mostra nessuna forma di presunzione. Deve essere solo un po’ meno timido, calcisticamente però ha qualità indubbi, sta lavorando al meglio per entrare ancor di più in questi nuovi meccanismi, fatti di più aggressività”.

