Sorteggio Sedicesimi Europa League Diretta TV-Streaming Live 14-12-2020

Si scopriranno tutti gli accoppiamenti dei sedicesimi di finale di Europa League con il sorteggio di Nyon e gli avversari di Milan, Napoli e Roma, che sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 1 HD. E’ possibile vedere il sorteggio in diretta streaming live utilizzando i servizi Sky Go.

E’ tutto pronto a Nyon, in Svizzera, dove alle ore 13:00 ci sarà il sorteggio per scoprire gli accoppiamenti dei sedicesimi di finale di Europa League, che daranno inizio alla fase finale della competizione, quella ad eliminazione diretta.

E’ en plein per il calcio italiano, che da tantissimi anni non registrava tutte e tre le sue squadre qualificate alla fase finale, tra l’altro come prime classificate.

Infatti, il Milan ha vinto il Gruppo H davanti al Lille, mentre il Napoli e la Roma hanno fatto lo stesso nei rispettivi gironi, F e A, riuscendo ad avere la meglio su Real Sociedad e Young Boys.

Questo significa un sorteggio più abbordabile per le squadre italiane, che dovranno evitare assolutamente il Salisburgo, l’unica tra le retrocesse dalla Champions League che può infastidire chiunque, oltre al Benfica, squadra esperta e sempre pericolosa nelle fasi finali.

I rossoneri possono essere sorteggiate, oltre che alle due sopra citate, anche con Antwerp, Sporting Braga, Stella Rossa, Dynamo Kiev, Granada, Krasnodar, Maccabi Tel Aviv, Molde, Olympiacos, Real Sociedad, Slavia Praga, Wolfsberger e Young Boys.

I giallorossi, invece, dovranno sostituire gli elvetici con il Lille e i partenopei non potranno sfidare gli spagnoli, ma i francesi e gli svizzeri.

Ad ogni modo, Milan, Napoli e Roma giocheranno le sfide d’andata in trasferta giovedì 18 febbraio e le sfide di ritorno in casa giovedì 25 febbraio.

Regolamento Sorteggio Sedicesimi di finale Europa League:

Le squadre saranno suddivise in due fasce: le vincitrici della fase a gironi e le migliori quattro retrocesse dalla Champions League in prima fascia, mentre in seconda fascia le seconde classificate e le peggiori quattro retrocesse dalla coppa dalle grandi orecchie. Ovviamente, le squadre che hanno disputato lo stesso girone e squadre della stessa federazione nazionale non potranno sfidarsi in questo turno.

Le due fasce nel Sorteggio Sedicesimi di finale Europa League:

Teste di serie

AC Milan (ITA)

Arsenal (ENG)

Ajax (NED)

Club Brugge (BEL)

Dinamo Zagreb (CRO)

Hoffenheim (GER)

Leicester (ENG)

Bayer Leverkusen (GER)

Manchester United (ENG)

Napoli (ITA)

PSV Eindhoven (NED)

Rangers (SCO)

Roma (ITA)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Tottenham (ENG)

Villarreal (ESP)

Non teste di serie

Antwerp (BEL)

Benfica (POR)

Sporting Braga (POR)

Crvena zvezda (SRB)

Dynamo Kyiv (UKR)*

Granada (ESP)

Krasnodar (RUS)*

LOSC Lille (FRA)

Maccabi Tel-Aviv (ISR)

Molde (NOR)

Olympiacos (GRE)*

Real Sociedad (ESP)

Salzburg (AUT)*

Slavia Praha (CZE)

Wolfsberg (AUT)

Young Boys (SUI)

*Trasferita dalla UEFA Champions League

Come vedere Sorteggio Sedicesimi di finale Europa League in Diretta TV e Streaming Live:

Il Sorteggio Sedicesimi di finale Europa League sarà trasmesso in diretta Tv Sky Sport 1 HD Canale 201 per gli abbonati a Sky Sport.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare il Sorteggio in diretta streaming live.

Calendario e date Sedicesimi di finale Europa League:

Le squadre teste di serie giocheranno l’andata dei sedicesimi di finale in trasferta il 18 febbraio, e il ritorno in casa il 25 febbraio.

