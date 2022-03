Sorteggio Quarti-Semifinali Conference League dove vederlo in TV e diretta Streaming live 18-3-2022

Si scopriranno tutti gli accoppiamenti dei quarti di finale e semifinali di Conference League con il sorteggio di Nyon e gli avversari della Roma, che sarà visibile in diretta tv su Sky Sport HD. E’ possibile vedere il sorteggio in diretta streaming live utilizzando i servizi Sky Go.

Alle ore 15.00 a Nyon, in Svizzera, andrà in scena il sorteggio per gli accoppiamenti dei quarti di finale e il tabellone delle semifinali di Conference League.

Continua il cammino della Roma, unica squadra italiana impegnata nella competizione, tra l’altro dall’inizio, cioè dalla fase preliminare, capace di portarsi tra le migliori otto del torneo dopo aver avuto la meglio sul Vitesse.

Questa volta, i giallorossi potrebbero affrontare anche il Bodo-Glimt, che ha eliminato con qualche difficoltà l’AZ Alkmaar.

Infatti, da questo turno anche le squadre che hanno incrociato il loro cammino nella fase a gironi possono essere sorteggiate, così come i club della stessa nazionalità, non essendoci limiti in tal senso.

Per quanto riguarda le altre, ci sono le big Leicester City e Marsiglia, che hanno superato gli ostacoli Rennes e Basilea, così come il PSV Eindhoven, che ha dato vita ad una doppia goleada contro il Copenaghen.

Infine, continua il cammino di PAOK Salonicco, Slavia Praga e Feyenoord, che hanno eliminato Partizan Belgrado, Gent e LASK Linz.

Regolamento Sorteggio Quarti di finale e Semifinali Conference League:

Non ci saranno limitazioni, visto che non ci sono teste di serie e le squadre della stessa federazione e nazione potranno affrontarsi. Inoltre, sarà stabilito quale delle due squadre giocherà la partita in casa e quale in trasferta. Infine, sarà stabilito anche il tabellone delle semifinali.

Le squadre nel Sorteggio Quarti di finale e Semifinali Conference League:

Bodo-Glimt

PSV Eindhoven

Leicester City

Marsiglia

Feyenoord

PAOK Salonicco

Roma

Slavia Praga

Come vedere Sorteggio Quarti di finale e Semifinali Conference League in Diretta TV e Streaming Live:

Evento : Sorteggio Quarti di finale e Semifinali Conference League 2021-2022

: Sorteggio Quarti di finale e Semifinali Conference League 2021-2022 Data : Venerdì 18 Marzo 2022

: Venerdì 18 Marzo 2022 Orario : 15:00

: 15:00 Canali TV : Sky Sport 24 (canale 200 su Sky) e Sky Sport Football (canale 203 su Sky)

: Sky Sport 24 (canale 200 su Sky) e Sky Sport Football (canale 203 su Sky) Streaming: Sky Go (app), e Uefa.com (sito)

Il sorteggio dei Quarti di finale e Semifinali di Conference League sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 24 HD Canale 200 e Sky Sport Football HD Canale 203 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare il sorteggio dei Quarti di finale e Semifinali di Conference League in diretta streaming live.

Calendario e date Quarti di finale e Semifinali Conference League:

Quarti di finale: 7 e 14 aprile

Semifinali: 28 aprile e 5 maggio

Finale: 25 maggio (National Arena, Tirana)

