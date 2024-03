Sorteggio Quarti-Semifinali Conference League dove vederlo in TV e diretta Streaming live 15-3-2024

Si scopriranno tutti gli accoppiamenti dei quarti di finale e semifinali di Conference League con il sorteggio di Nyon e gli avversari della Fiorentina, che sarà visibile in diretta tv su Sky Sport HD. E’ possibile vedere il sorteggio in diretta streaming live utilizzando i servizi Sky Go.

Alle ore 14.00 a Nyon, in Svizzera, andrà in scena il sorteggio per gli accoppiamenti dei quarti di finale e semifinali di Conference League.

Ce l’ha fatta la Fiorentina, che è riuscita ad avere la meglio sul Maccabi Haifa, anche se con qualche patema, e potrà ancora difendere il tricolore italiano dopo la finale della scorsa stagione.

La sorpresa è la presenza di due squadre greche, il PAOK Salonicco e l’Olympiacos, mentre le grandi favorite continuano ad essere Lille e Aston Villa, soprattutto dopo le vittorie schiaccianti contro i rispettivi avversari.

Proveranno a giocarsela anche Brugge, Viktoria Plzen e Fenerbahçe nella corsa alla finale, che si disputerà il 29 maggio ad Atene.

Regolamento Sorteggio Quarti di finale e Semifinali Conference League:

Il sorteggio è aperto, visto che non sono previste teste di serie. Inoltre, le squadre della stessa confederazione e della stessa nazionalità possono sfidarsi da questo turno in poi, così come possono essere sorteggiate squadre che appartenevano allo stesso gruppo nella fase a gironi.

Nello stesso sorteggio verranno decisi anche i possibili accoppiamenti per quanto riguarda le successive semifinali e verranno determinate le squadre di casa pro forma per la finale.

Le squadre nel Sorteggio Quarti di finale e Semifinali Conference League:

Viktoria Plzeň (CZE)

Aston Villa (ENG)

Club Brugge (BEL)

Fenerbahçe (TUR)

PAOK (GRE)

LOSC Lille (FRA)

Fiorentina (ITA)

Olympiacos (GRE)

Come vedere Sorteggio Quarti di finale e Semifinali Conference League in Diretta TV e Streaming Live:

Evento : Sorteggio Quarti di finale e Semifinali Conference League 2023-2024

: Sorteggio Quarti di finale e Semifinali Conference League 2023-2024 Data : Venerdì 15 Marzo 2024

: Venerdì 15 Marzo 2024 Orario : 14:00

: 14:00 Canali TV : Sky Sport 24 (canale 200 su Sky) e Sky Sport Football (canale 203 su Sky)

: Sky Sport 24 (canale 200 su Sky) e Sky Sport Football (canale 203 su Sky) Streaming: Sky Go (app), e Uefa.com (sito)

Il sorteggio dei Quarti di finale e Semifinali di Conference League sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 24 HD Canale 200 e Sky Sport Football HD Canale 203 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare il sorteggio degli Ottavi di finale di Conference League in diretta streaming live.

Andata quarti di finale: 11 aprile

Ritorno quarti di finale: 18 aprile

Semifinale di andata: 2 maggio

Semifinale di ritorno: 9 maggio

Finale: 29 maggio

