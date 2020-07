Sorteggio Quarti e Semifinali Europa League Diretta TV-Streaming Live 10-7-2020

Le squadre italiane scopriranno i propri avversari nei quarti di Europa League con il sorteggio di Nyon, che sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 1 HD e in diretta streaming live utilizzando i servizi Sky Go. Per la prima volta nella storia, il sorteggio darà anche il quadro dei possibili accoppiamenti delle semifinali e della possibile finale nella Final Eight in Germania

Alle ore 13.00 a Nyon, in Svizzera, andrà in scena il sorteggio per gli accoppiamenti dei quarti di finale, delle semifinali e della finale della Final Eight di Europa League.

La UEFA non vuole più aspettare e anticipa i tempi per delineare le sfide delle possibili nuovissime Final Eight, dopo aver modificato il regolamento.

Infatti, non ci saranno più sfide di andata e ritorno, ma partite secche sia ai quarti che nelle semifinali, e tutte le partite verranno disputate in Germania, in quattro stadi diversi: all’Arena di Dusseldorf, all’Arena AufSchalke di Gelsenkirchen, alla MSV Arena di Duisburg e allo Stadion Koln di Colonia, che sarà anche la sede della finale.

Diversamente dalla coppa dalle grandi orecchie, dove già ci sono squadre qualificate, in questo caso tutte, o quasi, partiranno dal risultato dell’andata, tranne l’Inter e la Roma, che affronteranno in sfida unica Getafe e Siviglia.

Tutte le altre, invece, dovranno dare seguito a quanto accaduto a febbraio scorso: il Basaksehir proverà a difendere la vittoria per 1-0 contro il Copenaghen, così come lo Shakhtar Donetsk riparte dal 2-1 contro il Wolfsburg; più facile, invece, per Manchester United, Bayer Leverkusen e Basilea, che vinsero la prima sfida 5-0, 3-1 e 3-0 rispettivamente contro Linz, Rangers e Eintracht Francoforte, mentre si riparte dal pareggio per 1-1 tra Olympiacos e Wolverhampton.

Regolamento Sorteggio Quarti di finale e Semifinale Europa League:

Non ci sono teste di serie, possono affrontarsi squadre provenienti dallo stesso paese, nonché sarà possibile l’incrocio anche tra squadre che si sono affrontate già nella fase a gironi.

Le squadre nel Sorteggio Quarti di finale e nelle Semifinali Europa League:

La vincente di İstanbul Başakşehir (TUR) / Copenhagen (DEN)

La vincente di Olympiacos (GRE) / Wolves (ENG)

La vincente di Rangers (SCO) / Leverkusen (GER)

La vincente di Wolfsburg (GER) / Shakhtar Donetsk (UKR)

La vincente di Inter (ITA) / Getafe (ESP)

La vincente di Siviglia (ESP) / Roma (ITA)

La vincente di Eintracht Frankfurt (GER) / Basel (SUI)

La vincente di LASK (AUT) / Manchester United (ENG)

Come vedere Sorteggio Quarti di finale e Semifinali Europa League in Diretta TV e Streaming Live:

Il Sorteggio Quarti di finale e Semifinali Europa League sarà trasmesso in diretta Tv su Sky Sport 1 HD Canale 201 e Sky Sport HD Canale 251 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare il Sorteggio Quarti di finale Europa League in diretta streaming live.

Calendario e date Quarti di finale e Semifinali Europa League:

Ottavi di finale 5/6 agosto (fischio d’inizio 18:55, 21:00 CET)

Quarti di finale 10/11 agosto (21:00 CET)

Semifinali 16/17 agosto (21:00 CET)

Finale 21 agosto (21:00 CET)

