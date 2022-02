Sorteggio Ottavi Europa League dove vederlo in TV e diretta Streaming live 25-2-2022

Si scopriranno tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Europa League con il sorteggio di Nyon e gli avversari dell’Atalanta, che sarà visibile in diretta tv su Sky Sport HD. E’ possibile vedere il sorteggio in diretta streaming live utilizzando i servizi Sky Go.

Alle ore 12.00 a Nyon, in Svizzera, andrà in scena il sorteggio per gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Europa League.

E’ stato divertente il nuovo format degli spareggi, che ha sostituito i sedicesimi di finale, qualificando otto squadre vincenti alla fase finale, dove hanno raggiunto le prime otto classificate della fase a gironi.

C’è solo una squadra che avrà l’arduo compito, l’onore e l’onere di difendere il tricolore della bandiera italiana, cioè l’Atalanta, visto che Lazio e Napoli sono state eliminate nella fase degli Spareggi dei Play-off contro le retrocesse dalla coppa dalle grandi orecchie.

Infatti, i bergamaschi hanno passeggiato nella doppia sfida contro l’Olympiacos, diversamente dai biancocelesti e dai partenopei, che sono stati eliminati da Porto, che si è confermato un tabù per le squadre italiane, e Barcellona, rivitalizzato negli ultimi due mesi.

Le altre squadre partecipanti alla fase finale sono Stella Rossa, Eintracht Francoforte, Galatasaray, Bayer Leverkusen, Lione, Monaco, Spartak Mosca e West Ham, vincitrici dei propri gironi nella prima fase, alle quali si sono aggiunte, appunto, le altre qualificate tramite gli spareggi.

Infatti, oltre alle sopra citate, saranno protagoniste del sorteggio anche Rangers Glasgow, Betis Siviglia, Barcellona e Sporting Braga.

Regolamento Sorteggio Ottavi di finale Europa League:

Le squadre saranno suddivise in due urne: la prima urna è costituita dalle squadre che hanno conquistato la qualificazione superando gli spareggi dei Play-off; mentre la seconda urna è costituita dalle prime classificate della fase a gironi, che giocheranno le sfide di ritorno in casa. Ovviamente, le squadre della stessa federazione nazionale non potranno sfidarsi in questo turno. Inoltre, le squadre teste di serie giocheranno il ritorno in casa.

Le squadre nel Sorteggio Ottavi di finale Europa League:

Stella Rossa Belgrado

Eintracht Francoforte

Galatasaray

Bayer Leverkusen

Lione

Monaco

Spartak Mosca

West Ham United

Porto

Lipsia

Atalanta

Siviglia

Betis Siviglia

Barcellona

Rangers Glasgow

Sporting Braga

Come vedere Sorteggio Ottavi di finale Europa League in Diretta TV e Streaming Live:

Evento : Sorteggio Ottavi di finale Europa League 2021-2022

: Sorteggio Ottavi di finale Europa League 2021-2022 Data : Venerdì 25 Febbraio 2022

: Venerdì 25 Febbraio 2022 Orario : 12:00

: 12:00 Canali TV : Sky Sport 24 (canale 200 su Sky) e Sky Sport Football (canale 203 su Sky)

: Sky Sport 24 (canale 200 su Sky) e Sky Sport Football (canale 203 su Sky) Streaming: Sky Go (app), e Uefa.com (sito)

Il sorteggio degli Ottavi di finale di Europa League sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 24 HD Canale 200 e Sky Sport Football HD Canale 203 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare il sorteggio degli Ottavi di finale di Europa League in diretta streaming live.

Marzo

10 marzo: ottavi di finale, andata

17 marzo: ottavi di finale, ritorno

18 marzo, 13:30 CET: sorteggio quarti di finale e semifinali

Aprile

7 aprile: quarti di finale, andata

14 aprile: quarti di finale, ritorno

28 aprile: semifinali, andata

Maggio

5 maggio: semifinali, ritorno

18 maggio: Finale – Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, Siviglia

