Sorteggio Ottavi Europa League dove vederlo in TV e diretta Streaming live 24-2-2023

Si scopriranno tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Europa League con il sorteggio di Nyon e gli avversari di Juventus e Roma, che sarà visibile in diretta tv su Sky Sport HD. E’ possibile vedere il sorteggio in diretta streaming live utilizzando i servizi Sky Go.

Alle ore 12.00 a Nyon, in Svizzera, andrà in scena il sorteggio per gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Europa League.

Il calcio italiano sarà grande protagonista, visto che le due squadre qualificate agli spareggi hanno entrambe superato il turno qualificandosi agli ottavi di finale.

Infatti, Juventus e Roma hanno ribaltato le sconfitte delle sfide d’andata contro Nantes e Salisburgo e hanno tutte le carte in regola per tentare di proseguire il percorso fino alla fine.

Sicuramente, la squadra da evitare come testa di serie è l’Arsenal, mentre il destino ha permesso ad entrambe di non rischiare con il Manchester United, che ha eliminato il Barcellona.

Per il resto, in prima fascia ci sono anche Betis Siviglia, Fenerbahçe, Ferencvaros, Feyenoord, Friburgo, Real Sociedad e Royal Saint-Gilloise, vincitrici dei propri gironi.

In seconda fascia, invece, ci sono Union Berlino, che ha eliminato a sorpresa l’Ajax, Bayer Leverkusen, che ha avuto la meglio sul Monaco, Siviglia, fortunato contro il PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk e Sporting Lisbona.

Le squadre della stessa federazione nazionale non possono ancora incontrarsi in questo turno, mentre le squadre della prima fascia giocheranno la sfida di ritorno in casa.

Le partite d’andata si disputeranno il 9 marzo, sempre in due orari diversi, mentre la settimana successiva, il 16 marzo si procederà con le sfide di ritorno, dando quindi il via alla fase finale, che porterà al titolo il 31 maggio alla Puskás Aréna di Budapest, in Ungheria.

Regolamento Sorteggio Ottavi di finale Europa League:

Le squadre saranno suddivise in due urne: la prima urna è costituita dalle squadre che hanno conquistato la qualificazione superando gli spareggi dei Play-off; mentre la seconda urna è costituita dalle prime classificate della fase a gironi, che giocheranno le sfide di ritorno in casa. Ovviamente, le squadre della stessa federazione nazionale non potranno sfidarsi in questo turno. Inoltre, le squadre teste di serie giocheranno il ritorno in casa.

Le squadre nel Sorteggio Ottavi di finale Europa League:

Vincitrici della fase a gironi (prima fascia)

Arsenal (ENG)

Betis (ESP)

Fenerbahçe (TUR)

Ferencváros (HUN)

Feyenoord (NED)

Freiburg (GER)

Real Sociedad (ESP)

Union Saint-Gilloise (BEL)

Vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta (seconda fascia)

Union Berlin (GER)

Man United (ENG)

Juventus (ITA)

Bayer Leverkusen (GER)

Roma (ITA)

Sevilla (ESP)

Shakhtar (UKR)

Sporting CP (POR)

Come vedere Sorteggio Ottavi di finale Europa League in Diretta TV e Streaming Live:

Evento : Sorteggio Ottavi di finale Europa League 2022-2023

: Sorteggio Ottavi di finale Europa League 2022-2023 Data : Venerdì 24 Febbraio 2023

: Venerdì 24 Febbraio 2023 Orario : 12:00

: 12:00 Canali TV : Sky Sport 24 (canale 200 su Sky) e Sky Sport Football (canale 203 su Sky)

: Sky Sport 24 (canale 200 su Sky) e Sky Sport Football (canale 203 su Sky) Streaming: Sky Go (app), e Uefa.com (sito)

Il sorteggio degli Ottavi di finale di Europa League sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 24 HD Canale 200 e Sky Sport Football HD Canale 203 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare il sorteggio degli Ottavi di finale di Europa League in diretta streaming live.

Ottavi di finale: 9 e 16 marzo 2023

Sorteggio quarti di finale e semifinali: 17 marzo

Quarti di finale: 13 e 20 aprile 2023

Semifinali: 11 e 18 maggio 2023

Finale: 31 maggio 2023