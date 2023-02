Sorteggio Ottavi Conference League dove vederlo in TV e diretta Streaming live 24-2-2023

Si scopriranno tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Conference League con il sorteggio di Nyon e gli avversari di Lazio e Fiorentina, che sarà visibile in diretta tv su Sky Sport HD. E’ possibile vedere il sorteggio in diretta streaming live utilizzando i servizi Sky Go.

Alle ore 13.00 a Nyon, in Svizzera, andrà in scena il sorteggio per gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Conference League.

E’ en plein per il calcio italiano, che avrà addirittura due rappresentanti nella fase finale della competizione, di cui detiene il primo titolo della storia.

Infatti, sia Fiorentina che Lazio hanno superato la fase degli spareggi, eliminando Sporting Braga e Cluj, e ora puntano ad arrivare il più lontano possibile.

Le due squadre italiane proveranno ad evitare Villarreal e West Ham, sicuramente gli avversari più temibili delle teste di serie, in cui vengono annoverate anche AZ Alkmaar, Djurgarden, Istanbul Basaksehir, Nizza, Sivasspor e Slovan Bratislava.

Mentre nella seconda fascia ci sono anche Anderlecht, Basilea, AEK Larnaca, Lech Poznan, Gent e Sheriff Tiraspol.

Le squadre della stessa federazione nazionale non possono ancora incontrarsi in questo turno, mentre le squadre della prima fascia giocheranno la sfida di ritorno in casa.

Le partite d’andata si disputeranno il 9 marzo, sempre in due orari diversi, mentre la settimana successiva, il 16 marzo si procederà con le sfide di ritorno, dando quindi il via alla fase finale, che porterà al titolo il 7 giugno alla Eden Arena di Praga, in Repubblica Ceca.

Regolamento Sorteggio Ottavi di finale Conference League:

Le squadre saranno suddivise in due urne: la prima urna è costituita dalle squadre che hanno conquistato la qualificazione superando gli spareggi dei Play-off; mentre la seconda urna è costituita dalle prime classificate della fase a gironi, che giocheranno le sfide di ritorno in casa. Ovviamente, le squadre della stessa federazione nazionale non potranno sfidarsi in questo turno. Inoltre, le squadre teste di serie giocheranno il ritorno in casa.

Le squadre nel Sorteggio Ottavi di finale Conference League:

Vincitrici dei gironi (teste di serie)

AZ Alkmaar (NED)

Djurgården (SWE)

İstanbul Başakşehir (TUR)

Nice (FRA)

Sivasspor (TUR)

Slovan Bratislava (SVK)

Villarreal (ESP)

West Ham (ENG)

Vincitrici degli spareggi per la fase a eliminazione diretta (non teste di serie)

Anderlecht (BEL)

Basel (SUI)

Lazio (ITA)

AEK Larnaca (CYP)

Fiorentina (ITA)

Gent (BEL)

Lech (POL)

Sheriff (MDA)

Come vedere Sorteggio Ottavi di finale Conference League in Diretta TV e Streaming Live:

Evento : Sorteggio Ottavi di finale Conference League 2022-2023

: Sorteggio Ottavi di finale Conference League 2022-2023 Data : Venerdì 24 Febbraio 2023

: Venerdì 24 Febbraio 2023 Orario : 13:00

: 13:00 Canali TV : Sky Sport 24 (canale 200 su Sky) e Sky Sport Football (canale 203 su Sky)

: Sky Sport 24 (canale 200 su Sky) e Sky Sport Football (canale 203 su Sky) Streaming: Sky Go (app), e Uefa.com (sito)

Il sorteggio degli Ottavi di finale di Conference League sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 24 HD Canale 200 e Sky Sport Football HD Canale 203 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare il sorteggio degli Ottavi di finale di Conference League in diretta streaming live.

Ottavi di finale: 9 e 16 marzo 2023

Quarti di finale: 13 e 20 aprile 2023

Semifinali: 11 e 18 maggio 2023

Finale: 7 giugno 2023