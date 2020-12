Sorteggio Ottavi Champions League Diretta TV-Streaming Live 14-12-2020

Si scopriranno tutti gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Champions League con il sorteggio di Nyon e gli avversari di Juventus, Atalanta e Lazio, che sarà visibile in diretta tv su Canale 5 HD e Sky Sport HD. E’ possibile vedere il sorteggio in diretta streaming live utilizzando i servizi Mediaset Play e Sky Go.

E’ tutto pronto a Nyon, in Svizzera, dove alle ore 12:00 ci sarà il sorteggio per scoprire gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Champions League, che daranno inizio alla fase finale della competizione, quella ad eliminazione diretta.

Non c’è stato l’en plein per il calcio italiano, visto che l’Inter è stata eliminata da tutte le competizioni. Saranno quindi Juventus, Atalanta e Lazio a dover difendere la bandiera italiana, dopo aver superato il turno della fase a gironi.

I bianconeri hanno vinto il Gruppo G davanti al Barcellona, che non potranno affrontare agli ottavi, così come non sarà possibile sorteggiarli con altre squadre italiane.

I nerazzurri sono riusciti a piazzarsi secondi in classifica nel Gruppo D dietro al Liverpool, eliminando clamorosamente l’Ajax, ma saranno attesi sicuramente ad una doppia sfida molto impegnativa, magari con la speranza di ripetere i fasti della scorsa edizione.

I biancocelesti hanno chiuso il proprio percorso nel girone con il secondo posto del Gruppo F, vinto dal Borussia Dortmund, e potrebbero pescare una delle big del calcio internazionale.

Ricapitolando: la Juventus potrà essere sorteggiata contro Atletico Madrid, Borussia Moenchengladbach, che ha eliminato l’Inter, Porto, Siviglia e Lipsia; l’Atalanta potrà essere accoppiata con Bayern Monaco, Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Borussia Dortmund e PSG; mentre la Lazio potrà affrontare le stesse squadre, a cui sostituire il Liverpool ai gialloneri tedeschi provenienti dalla Renania.

Ad ogni modo, sicuramente l’Atalanta e la Lazio giocheranno la sfida d’andata in casa e quella di ritorno in trasferta, mentre la Juventus sarà impegnata prima in trasferta e solo dopo in casa.

Regolamento Sorteggio Ottavi di finale Champions League:

Le squadre saranno suddivise in due fasce: la prima costituita dalle vincitrici dei propri gironi, la seconda con le seconde classificate. Ovviamente, le squadre che hanno disputato lo stesso girone e squadre della stessa federazione nazionale non potranno sfidarsi in questo turno. Inoltre, le squadre teste di serie giocheranno il ritorno in casa.

Le due fasce nel Sorteggio Ottavi di finale Champions League:

Teste di serie

Bayern Monaco (GER, Gruppo A)

Real Madrid (ESP, B)

Manchester City (ENG, C)

Liverpool (ENG, D)

Chelsea (ENG, E)

Borussia Dortmund (GER, F)

Juventus (ITA, G)

PSG (FRA, H)

Non teste di serie

Atlético Madrid (ESP, A)

Borussia Mönchengladbach (GER, B)

Porto (POR, C)

Atalanta (ITA, D)

Siviglia (ESP, E)

Lazio (ITA, F)

Barcellona (ESP, G)

Lipsia (GER, H)

Come vedere Sorteggio Ottavi di finale Champions League in Diretta TV e Streaming Live:

Il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport 1 HD Canale 201, Sky Supercalcio HD Canale 206 e Sky Calcio 1 HD Canale 251 per gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio.

Ma sarà possibile vedere il sorteggio anche in chiaro sul digitale terreste su Canale 5 HD.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League in diretta streaming live.

Mentre è possibile vedere il sorteggio in diretta streaming live su pc e dispositivi mobile, come tablet e smartphone, anche sul sito Sportmediaset.it, semplicemente collegandosi alla home page.

Calendario e date Ottavi di finale Champions League:

Le squadre vincitrici dei gironi giocheranno l’andata degli ottavi in trasferta il 15 febbraio e il 16 febbraio, e il ritorno in casa il 16 e 17 marzo.

