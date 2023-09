Sorteggio Gruppi Europa League dove vederlo in TV e diretta Streaming live 1-9-2023

Si scopriranno tutti gli accoppiamenti della fase a gironi di Europa League con il sorteggio di Montecarlo e gli avversari di Roma e Atalanta, che sarà visibile in diretta tv su Sky Sport 1 HD. E’ possibile vedere il sorteggio in diretta streaming live utilizzando i servizi Sky Go.

Alle ore 13.00 a Montecarlo andrà in scena il sorteggio per gli accoppiamenti della fase a gironi di Europa League.

La finale si giocherà alla Dublin Arena di Dublino il 22 maggio 2024, ma il percorso è lunghissimo per Roma e Atalanta, che partiranno dalla prima fascia.

Regolamento Sorteggio Gruppi Europa League:

Gli accoppiamenti della fase a gironi di Europa League si stabiliscono attraverso urne, in cui sono presenti le squadre divise per teste di serie, mediante il coefficiente oppure tramite le squadre qualificate dagli spareggi dei preliminari e per piazzamento in campionato o vittoria coppa nazionale.

Le squadre saranno divise in quattro fasce e ciascuno dei dodici gruppi conterrà una squadra di ogni fascia al termine del sorteggio.

Ovviamente, nei gironi non potranno affrontarsi squadre della stessa federazione nazionale e, inoltre, durante la cerimonia sarà premiato il miglior giocatore della scorsa edizione.

Al termine della fase a gironi e delle sei giornate, le prime classificate si qualificheranno agli ottavi di finale, partecipando poi al sorteggio di dicembre.

Mentre le otto seconde classificate dovranno affrontare gli spareggi per la fase eliminatoria di Europa League, dove affronteranno le terze classificate dei gironi di Champions League, e le terze classificate dovranno affrontare le seconde classificate dei gironi di Conference League.

Confermata la squalifica per le squadre russe anche quest’anno a causa della guerra tra Russia e Ucraina.

Le squadre nel Sorteggio Gruppi Europa League:

PRIMA FASCIA

Liverpool, West Ham, Bayer Leverkusen, Villarreal, Atalanta, Roma, Rangers, Ajax

SECONDA FASCIA

Rennes, Real Betis, Marsiglia, Sporting Lisbona, Slavia Praga, Qarabag, Olympiacos, LASK

TERZA FASCIA

Maccabi Haifa, Brighton, Sheriff, Friburgo, Sparta Praga, Union Saint-Gilloise, Sturm Graz, Molde

QUARTA FASCIA

TSC, Servette, Panathinaikos, Rakow, AEK Atene, Aris Limassol, Hacken, Tolosa

Come vedere Sorteggio Gruppi Europa League in Diretta TV e Streaming Live:

Evento : Sorteggio Gironi Europa League 2023-2024

: Sorteggio Gironi Europa League 2023-2024 Data : Venerdì 1 Settembre 2023

: Venerdì 1 Settembre 2023 Orario : 13:00

: 13:00 Canali TV : Sky Sport 24 (canale 200 su Sky), Sky Sport Football (canale 203 su Sky)

: Sky Sport 24 (canale 200 su Sky), Sky Sport Football (canale 203 su Sky) Streaming: Sky Go (app), Eurosport.it (sito), DAZN (app) e Uefa.com (sito)

Il Sorteggio Gironi Europa League sarà trasmesso in diretta Tv Sky Sport 1 HD Canale 201 per gli abbonati a Sky Sport.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare il Sorteggio in diretta streaming live.

Calendario e date Gruppi Europa League:

Prima giornata: 21 settembre

Seconda giornata: 5 ottobre

Terza giornata: 26 ottobre

Quarta giornata: 9 novembre

Quinta giornata: 30 novembre

Sesta giornata: 14 dicembre