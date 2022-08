Sorteggio Gironi Champions League dove vederlo in TV e diretta Streaming live 25-8-2022

Champions League 2022-23, dove vedere il sorteggio dei gironi in diretta tv e streaming live: quattro le squadre italiane coinvolte.

Domani conosceremo la configurazione della prossima Champions League. Con i turni preliminari quasi andati in archivio, non resta che capire quali saranno gli otto gironi che animeranno la prima fase della massima competizione internazionale per club.

Quattro le squadre italiane coinvolte: il Milan, campione d’Italia, si affaccia per il secondo anno consecutivo sul massimo palcoscenico europeo.

La squadra di Pioli parte in prima fascia, in virtù dello Scudetto conquistato lo scorso anno, ma non può certo sperare in un sorteggio tanto agevole, dal momento che l’urna nasconde insidie in ogni sua componente: Liverpool, Atletico, Barcellona e Tottenham sono solo alcune delle squadre presenti in seconda fascia, ma anche Dortmund, Salisburgo, Leverkusen e Benfica, inserite in terza, non sono da sottovalutare.

Stesso discorso valga per la Juventus, inserita in seconda fascia: i bianconeri, dopo un inizio di stagione al di sotto delle attese, sono chiamati al riscatto anche in campo internazionale, dove non riescono a superare la barriera degli ottavi di finale da tre anni.

La scorsa stagione, la squadra di Allegri riuscì a vincere il girone che includeva il Chelsea campione d’Europa in carica, ma si dovette arrendere al sorprendente Villarreal di Emery. Impossibile pescare il Milan, dalla prima fascia le squadre più “abbordabili” cui poter essere accoppiati sono l’Ajax, il Porto e l’Eintracht.

Il resto (Bayern, Real, PSG, City), è un insieme di corazzate contro le quali sarà difficile far valere le proprie ragioni.

Inserite in terza fascia Inter e Napoli, cui potrebbe toccare un girone “di ferro”, con almeno due squadre top all’interno. I nerazzurri vogliono confermarsi almeno tra le migliori 16, come fatto lo scorso anno. Per i partenopei si tratta di un ritorno in Champions,

Sorteggio gironi Champions League: dove vederlo in tv e diretta streaming live

Evento : sorteggio gironi Champions League 2022-23

: sorteggio gironi Champions League 2022-23 Data : 25-08-2022

: 25-08-2022 Sede : Istanbul

: Istanbul Orario : 18:00

: 18:00 Diretta tv: Canale 20, Sky Sport 24

Canale 20, Sky Sport 24 Streaming: Prime Video, Now Tv, Canale Youtube UEFA

Il sorteggio dei gironi di UEFA Champions League 2022-23 si terrà giovedì 25 agosto alle ore 18:00. Sede del sorteggio è Istanbul, che ospiterà anche l’atto finale della competizione.

I sorteggi godono di un’ampia copertura televisiva, sia in chiaro, sia in pay-per-view: Canale 20 offrirà la diretta dell’evento, ma anche Sky, sul canale Sky Sport 24.

Lo streaming potrà essere fruito tramite l’app Now Tv, collegata a Sky, e Prime Video servizio ondemand di Amazon.

In ultimo, la UEFA permetterà di seguire il sorteggio sul proprio canale ufficiale Youtube.

Sorteggio gironi Champions League: le quattro fasce

Prima fascia: Real Madrid, Eintracht, Bayern, Psg, Porto, Milan, Manchester City e Ajax.

Seconda fascia: Liverpool, Chelsea, Barcellona, Juventus, Atletico Madrid, Siviglia, Lipsia, Tottenham.

Terza fascia: Borussia Dortmund, Salisburgo, Shakhtar, Inter, Napoli, Benfica, Sporting Lisbona, Bayer Leverkusen.

Quarta fascia: Olympique Marsiglia, Bruges, Celtics, Viktoria Plzen, Maccabi Haifa, Rangers, Dinamo Zagabria, Copenhagen.