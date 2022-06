Sorteggio calendario Serie A 2022-23: dove vederlo in diretta tv e streaming. Il sorteggio sarà effettuato venerdì 24 giugno a partire dalle ore 12. L’evento sarà visibile in streaming su DAZN e permetterà di conoscere il calendario delle partite della prossima stagione. La cerimonia sarà visibile anche sul canale YouTube della Serie A.

Mancano solo pochi giorni e sarà svelato il calendario completo della prossima stagione di Serie A. Un rituale che quest’anno è stato anticipato anche per via dei Mondiali di Qatar 2022 che si svolgeranno, per la prima volta nella storia, durante il periodo invernale. Questo, quindi, ha portato ad uno stravolgimento totale delle date.

Per questo motivo che già venerdì prossimo si conoscerà l’ordine delle partite per la prossima stagione del campionato italiano che inizierà sabato 13 agosto e terminerà domenica 4 giugno 2023.

Alla cerimonia, come di consueto, parteciperanno tutti i vertici delle venti squadre di Serie A. Il calendario, dalla scorsa stagione, è asincrono e perciò i match del ritorno non avranno lo stesso ordine di quelli dell’andata.

L’edizione appena trascorsa ha visto ritornare al trionfo il Milan. I rossoneri, guidati da Stefano Pioli, sono diventati campioni d’Italia giocandosi tutto nell’ultima giornata e vincendo per 3-0 sul campo del Sassuolo. Per il Milan si tratta dello scudetto numero 19 della propria storia.

Dietro il Diavolo sono arrivate Inter, Napoli e Juventus che hanno strappato un pass per la Champions League. In Europa League andranno la Roma , che era già qualificata per la vittoria della Conference League, insieme alla Lazio. Un grande ritorno, invece, per la Fiorentina che ritrova anch’essa l’Europa dopo tanti anni di assenza. Saranno i Viola a rappresentare l’Italia nella seconda edizione della Conference League.

Nessun cambio d’allenatore per le big che saranno ai nastri di partenza con i medesimi tecnici. Nuovi arrivi nella massima serie con Lecce, Cremonese e Monza che si sono guadagnate le promozione nella scorsa edizione della Serie B.

Sorteggio calendario Serie A: dove seguirlo

Il sorteggio per il calendario di Serie A 2022-23 si svolgerà venerdì 24 giugno alle ore 12. La cerimonia, con il rispettivo calendario, sarà trasmessa su DAZN che ha acquistato i diritti di tutte le partite di Serie A per tre edizioni (2021-2022, 2022-2023, 2023-2024) e tre in co-esclusiva con Sky.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere il sorteggio del calendario di Serie A in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook, invece, ci si potrà collegare all’app.

Inoltre, sarà possibile prendere visione della cerimonia anche in diretta tv su DAZN Channel (canale 409 del digitale terrestre).

Il sorteggio, però, sarà fruibile anche dal canale YouTube ufficiale della Serie A dove c’è la possibilità di seguire la cerimonia in diretta.

Calendario Serie A: le date ufficiali della stagione 2021-2022

Inizio: sabato 13 agosto 2022

Fine: domenica 4 giugno 2023

Turni infrasettimanali: mercoledì 31 agosto 2022, mercoledì 9 novembre 2022, mercoledì 4 gennaio 2023 e mercoledì 3 maggio 2023.

Soste: dal 14 novembre 2022 fino alle vacanze vacanze natalizie (Mondiali Qatar 2022), il campionato riprende il 4 gennaio 2023

dal 19 al 27 settembre 2022 e poi dal 20 al 28 marzo 2023 (impegni con le Nazionali)

Coppa Italia

Primo turno – Data da definire

Secondo turno – Data da definire

Terzo turno – Data da definire

Ottavi di finale – 10-11-12 e 17-18-19 gennaio

Quarti di finale – 31 gennaio-1 e 2 febbraio

Semifinali andata – 4-5 aprile

Semifinali ritorno – 25-26 aprile

Finale – 24 maggio

Supercoppa italiana

Milan-Inter in Arabia Saudita – 11 o 18 gennaio

Serie A 2022-23, tutte le squadre partecipanti

Atalanta

Bologna

Cremonese

Empoli

Fiorentina

Inter

Juventus

Lazio

Lecce

Milan

Monza

Napoli

Roma

Salernitana

Sampdoria

Sassuolo

Spezia

Torino

Udinese

Verona