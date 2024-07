Sorteggio Calendario Serie A 2024-2025 data, orario e dove vederlo in diretta TV e Streaming.

Sorteggio calendario Serie A 2024-2025: dove vederlo in diretta tv e streaming. Il sorteggio sarà effettuato giovedì 4 luglio a partire dalle ore 12:00 a Roma. L’evento sarà trasmesso sui canali ufficiali di Lega Serie A (YouTube e sito internet) e su “Radio Tv Serie A con RDS”.

Il calendario della prossima stagione di Serie A 2024-2025 sarà diramato il prossimo giovedì 4 luglio all’Auditorium Multimediale di RDS a Roma. L’evento sarà condotto da Lorenzo Dallari e Chiara Giuffrida, con la partecipazione del Presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, dell’Amministratore Delegato Luigi De Siervo dell’Head of Competition Andrea Butti e di Stefano Ballista, Amministratore Delegato di Enilive, nuovo title sponsor della competizione.

La presentazione dell’evento che dichiarerà quali saranno gli accoppiamenti dei club di Serie A per l’andata e per il ritorno della prossima stagione, sarà arricchito dalla presenza degli ambassador di Lega Serie A come Ciro Ferrara e Christian Vieri, i quali commenteranno gli eventuali accoppiamenti.

La Serie A 2024-2025 prenderà il via nel weekend tra il 17 e il 18 agosto con le principali big del nostro campionato che cercheranno di avere come obiettivo principale quello di succedere all’Inter nella vittoria del prossimo scudetto.

Dove vedere il sorteggio del calendario di Serie A 2024-2025 in Streaming e in Diretta Tv

Evento: Sorteggio calendario Serie A 2024-2025

Data: 2 luglio

2 luglio Orario: 12:00

12:00 Diretta Tv : Sky Sport

: Sky Sport Streaming: Now Tv, SkyGo, Youtube e Radio Tv Rds

Il sorteggio del calendario della prossima Serie A 2024-2025 sarà visibile in diretta tv sui canali Sky e, quindi, anche per tutti gli abbonati Now Tv che avranno modo di accedere a tutti i contenuti Sky.

Lo streaming dell’evento, però, potrà essere seguito anche su Dazn, con l’emittente che dedicherà una sezione per la trasmissione.

Oltre a questi ultimi, però, la trasmissione dell’evento sarà visibile anche gratuitamente attraverso il canale Youtube sul canale della Lega Serie A e su Radio Tv Serie A con RDS.

LE 20 SQUADRE PARTECIPANTI ALLA SERIE A 2024/25

ATALANTA

BOLOGNA

CAGLIARI

COMO

EMPOLI

FIORENTINA

GENOA

HELLAS VERONA

INTER

JUVENTUS

LAZIO

LECCE

MILAN

MONZA

NAPOLI

PARMA

ROMA

TORINO

UDINESE

VENEZIA

