SoloCalcio, il nuovo canale del Digitale Terrestre dedicato al calcio con partite in diretta

SoloCalcio: il nuovo canale del Digitale Terrestre sul quale vedere più di mille partite all’anno.

Attivo da martedì 31 agosto, SoloCalcio è un nuovo canale, presente al numero 61 del Digitale Terrestre, appartenente al Gruppo Sportitalia sul quale è possibile assistere in chiaro a più di mille partite all’anno. Il nuovo canale dell’emittente di Michele Criscitiello trasmette infatti in diretta ed in esclusiva tutte le partite del campionato Primavera 1, della Coppa Italia Primavera, la Supercoppa Italiana Primavera, 200 partite del campionato argentino e del Brasileirao, la Coppa di Francia, alcune gare di Barcellona e Manchester City in Liga, Premier League e Champions League e le partite del campionato ucraino che vedrà protagonista il nuovo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi.

