Social Football: I migliori consigli per far “spiccare” la tua visibilità mediatica

Tutti siamo a conoscenza di quanto lo Sport, negli ultimi anni, abbia subìto diverse variazioni grazie all’utilizzo sempre piu smisurato dei Social Network e dei Media.

Ormai qualsiasi “fan” o sportivo è presente su un Social come Instagram e lo sfrutta al meglio per comunicare con i propri “followers” come sta vivendo la propria vita.

L’aumentata crescita degli utenti e il sempre più frequente utilizzo di questa piattaforma hanno portato alla nascita di diverse attività imprenditoriali improntate ad ottimizzare il Posizionamento strategico sui Social o sui Media in generale.

Social Football Management

Una delle più “quotate” in Italia è Social Football Management, l’Agenzia di Marketing di riferimento per l’aumento della visibilità mediatica di Squadre e Calciatori Professionisti.

Oggi abbiamo deciso di parlare, insieme a loro, di quelli che sono i consigli più utili da applicare qualora tu fossi un Calciatore Professionista e volessi ampliare la tua Visibilità sui Media, in modo da ottenere più notorietà ed avere un seguito di persone che possano supportarti costantemente nel tuo percorso calcistico.

Prima di tutto però, è bene precisare che un buon posizionamento Social per un Calciatore Professionista è di fondamentale importanza non solo per costruire un vasto pubblico di followes ma anche per strutturare una solida presenza online che gli permetta di arrivare più facilmente agli occhi di Società potenzialmente interessate ad ingaggiarlo.

Questo fa sì che i Social possano fungere da tramite per Squadre o Procuratori in modo da poter ingaggiare Professionisti di una Categoria per portarli a Categorie superiori.

Tutto ciò è diventato realtà grazie anche alla viralità delle notizie calcistiche presenti sul web, come interviste o trasferimenti; oppure Profili Instagram contenenti video di partite, gol e assist di un determinato Calciatore che gli consentono di avere l’attenzione su di lui da parte di potenziali Procuratori o Squadre.

Un potere davvero incredibile quello dei Social, in grado ormai di influenzare nettamente la carriera di un Professionista.

Basti pensare ad esempio come Cristiano Ronaldo e tanti altri campioni molto seguiti sui Social, tra cui anche giocatori di Serie A o B, riescano a instaurare partnership importanti con marchi noti a livello mondiale come Adidas e Nike, e guadagnino cifre astronomiche solo da questi ultimi.

Fatta questa importante premessa da tenere in considerazione, torniamo ai consigli che abbiamo oggi per voi da parte dello Staff di Social Football.

Uno dei più importanti, che riguarda principamente la piattaforma Instagram, è quello di mantenere il proprio profilo attivo pubblicando Post e Storie che suscitino interesse ed interazione da parte della propria Fanbase.

Per “profilo attivo” si intende il fatto di pubblicare almeno 1 volta ogni 3/4 giorni in modo che i seguaci siano sempre stimolati a seguire l’account in vista di nuovi contenuti.

Per quanto riguarda l’interazione, come potete immaginare, bisogna cercare il più possibile di far sì che le persone rispondano ai commenti, mettano like, condividano il post con i loro amici ecc.

Tutto questo è utile a creare “Hype” sul Profilo affinchè ancor più persone vengano in contatto con voi ed inizino a seguirvi.

Il modo più semplice per fare tutto ciò?

Essere ORIGINALI.

L’originalità e l’essere creativi premiano davvero molto nella piattaforma Instagram.

Detto ciò, sembrerebbe tutto molto semplice, ma in realtà non è proprio così…

Lo Staff di Social Footbal, infatti, ha impiegato tanto tempo per integrare nel proprio “Team” persone in grado di applicare strategie ottimali per la Crescita Reale di un Profilo di un Calciatore.

C’è un lavoro molto complesso da svolgere dietro le quinte che richiede assolutamente l’esperienza di tecnici molto preparati nel settore.

Oltre all’aumento della Visibilità dei profili Social, Social Football propone la pubblicazione online di Articoli contenenti Interviste scritte da Giornalsti molto conosciuti nel mondo del Calcio. Questo permette al Calciatore di ottenere una presenza online ancor più solida in modo da accrescere la propria notorietà e reputazione.

In conclusione, consigliamo ai Calciatori che vogliono far crescere il proprio profilo social di mettersi in contatto con lo Staff di “Social Football Management” sul Profilo Instagram @socialfootball_mgmt, saranno sicuramente in grado di aiutarvi andando a personalizzare per voi un percorso che vi porti a raggiungere i risultati desiderati.